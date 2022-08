Le 6 caratteristiche ideali per un hosting WordPress

Il CMS WordPress è ormai uno standard diffusissimo, tanto che la maggior parte di siti Web online attualmente adotta questa soluzione.

I punti di forza di tale piattaforma sono molteplici e spaziano dai tanti temi grafici (gratuiti o a pagamento) fino alla miriade di plugin. Tutto ciò, abbinato a una complessiva facilità d’utilizzo, rende WordPress popolare tanto tra i novelli webmaster quanto tra quelli più esperti.

Nel momento in cui si decide di aprire un sito con questo CMS, quali sono le caratteristiche da valutare in un hosting?

Per chi è neofita del settore, poter contare su un sistema WordPress preinstallato è senza ombra di dubbio un primo vantaggio da considerare. Aggiornamenti automatici e plugin preinstallati possono rappresentare due ulteriori passi avanti in tal senso.

Hosting WordPress? Tutte le funzioni e caratteristiche ideali

Un sistema di cache incluso e PHP ad alta velocità, possono essere ulteriori soluzioni apprezzabili lato performance. Va infatti tenuto conto che, per un sito Web, è sempre molto importante offrire tempi ristretti di caricamento.

Un’altra chicca di cui non si dovrebbe fare a meno è la funzione Staging. Essa permette di effettuare modifiche sul sito, agendo su una copia dello stesso, consentendo dunque di fare facilmente un passo indietro. Si tratta di una soluzione ideale per fare modifiche nel contesto di codice, grafica o quant’altro.

Le funzionalità appena elencate, ovviamente, non sono disponibili su tutti gli hosting WordPress. Solo i servizi più avanzati, come Serverplan, sono in grado di offrire tutte queste caratteristiche, tra l’altro a un prezzo a dir poco interessante.

Basti pensare al piano STARTUP WORDPRESS, ovvero il preferito degli utenti: questo ha infatti un costo di appena 69 euro all’anno (IVA esclusa).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.