6 nuove funzioni AI di Gemini gratis per Google Workspace

Per gli utenti business ed enterprise di Google Workspace arrivano 6 funzioni AI di Gemini incluse di default in Google Meet, Chat e Drawings, senza sborsare un solo centesimo in più. Big G sta pian piano integrando Gemini nel cuore dei suoi servizi business, senza offerte separate.

Google Workspace integra funzioni AI di Gemini

Partiamo da Google Meet, che si arricchisce di sfondi generati dall’AI. Perfetti per nascondere il caos imbarazzante alle proprie spalle o per dare un tocco di stile alle call. E grazie al nuovo modello AI e alle opzioni di stile, si ci può sbizzarrire a creare lo sfondo perfetto per ogni occasione.

Inoltre, la funzione “Studio look“, grazie al machine learning, riduce il rumore e aumenta la nitidezza, risolvendo i problemi causati da webcam di bassa qualità. E se la luce non è il massimo, ci pensa “Studio lighting” a simulare un’illuminazione perfetta, regolando posizione e intensità.

Anche l’audio fa il salto di qualità grazie a “Studio sound“. Gemini AI ricrea e bilancia le frequenze distorte o mancanti, e le voci gracchianti e ovattate diventano cristalline. Su Google Chat, arriva “Translate for me” diventa il proprio interprete personale. Rileva e traduce testi in oltre 120 lingue, direttamente nella propria lingua preferita. Niente più salti mortali tra un’app e l’altra!

E per i creativi, c’è la ciliegina sulla torta: lo strumento di rimozione dello sfondo delle immagini di Gemini, ora anche in Google Drawings (oltre che in Slides e Vids). Basta un clic e via, lo sfondo sparisce come per magia.