I 6 strumenti di intelligenza artificiale per fare pratica per i colloqui di lavoro

Il colloquio rappresenta un momento impegnativo, che può generare ansia e paura ma è anche un’occasione molto importante che dovrebbe essere affrontata con consapevolezza e sicurezza. Questo è più facile a dirsi che a farsi, motivo per cui spesso è utile fare una prova prima del vero colloquio, ma come si può fare?

L’intelligenza artificiale può fornire una soluzione. Negli ultimi tempi, l’AI ha subito un’evoluzione significativa e tra i numerosi strumenti disponibili alcuni permettono di simulare un colloquio, in modo da non lasciare nulla al caso durante il giorno fatidico. Ecco 6 strumenti che sfruttano l’intelligenza artificiale per fornire simulazioni di colloquio realistiche.

Zilta: mettersi alla prova prima del colloquio

Ogni strumento presenta funzioni simili, ma al centro di tutti vi è sempre l’esigenza di ottenere un simulatore di colloquio efficace e utile, che permetta di affrontare domande difficili o semplicemente di esercitarsi con le domande più comuni. Tra i primi strumenti disponibili, si trova Zilta, un’intervistatrice basata sull’intelligenza artificiale che conduce simulazioni di interviste comportamentali e fornisce feedback dettagliati, utili per migliorarsi.

Ciò che rende Zilta uno strumento unico e da provare per qualsiasi esigenza è la possibilità di inserire dettagli specifici per ottenere una simulazione ottimale e in linea con la reale esigenza. Prima di tutto, è possibile inserire dettagli come il ruolo, la descrizione del lavoro e l’azienda. Questi dettagli vengono sfruttati dall’AI per formulare le prime domande, che poi si sviluppano man mano a seconda della risposta. Questa fase è molto importante perché permette di ricreare il classico andamento di un colloquio.

Oltre a ciò, Zilta fornisce anche un feedback dettagliato, di notevole importanza perché permette di comprendere eventuali errori, essenziali da analizzare e poi migliorare prima del colloquio vero e proprio. La prova gratuita offre la possibilità di simulare un colloquio. Sottoscrivendo l’abbonamento, si ha libero accesso a diverse funzionalità e inoltre si annulla il limite.

Huru: per superare le paure

Per testare altri strumenti di intelligenza artificiale prima di effettuare un vero colloquio, è disponibile Huru, sia per desktop che per mobile. Questo strumento presenta domande di colloquio preimpostate per oltre 2.000 ruoli lavorativi. Nell’uso effettivo, accedendo a Huru e rispondendo alla domanda, avviene una vera e propria verifica delle risposte per ottenere, a fine prova, una valutazione specifica e dettagliata grazie all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, Huru tiene in considerazione anche le espressioni e il linguaggio del corpo. Dopo l’analisi, ciò che si ottiene è un resoconto sul tipo di risposte date, la grammatica, la qualità del discorso e la sicurezza. Al contempo, consiglia i punti da migliore spiegando come rispondere a determinate domande, in fase di colloquio, in modo impeccabile. Anche in questo caso, per effettuare la prima simulazione, è possibile avvalersi della prova gratuita.

Sicuramente il supporto è notevole e gli strumenti di intelligenza artificiale come Huru sono molto interessanti. Si tratta comunque di una simulazione che non per tutti e non per tutte le esigenze può funzionare. Nello specifico, riguardo a Huru, si potrebbe sostenere che la fase di domanda risulta poco fluida, rallentando ciò che dovrebbe essere la percezione di simulare un vero colloquio. Per questo è sempre consigliato testare più di un strumento AI.

Interview School: come affrontare un colloquio

Per ottenere un coach AI, è possibile accedere a Interview School, che presenta diverse interviste predefinite, mirate anche per aziende specifiche ma che permette di crearne di personalizzate. Tra le sue note positive, Interview School rende la pratica più realistica: non solo registra il video, ma mostra anche un intervistatore animato, simile a un essere umano, decisamente suggestivo e molto interessante.

Una nota negativa è che le domande sono basiche e “semplici”, ma per mettersi in gioco può essere proprio lo strumento migliore. Anche perché, è comunque consigliato provare a testare le proprie capacità linguistiche anche con domande banali. In questo caso, con un piano gratuito, è possibile salvare il video, ma non è presente nessun feedback con dettagli specifici, si ottiene solo un voto complessivo.

Ava di Wizco: dalle domande alla valutazione

Ava di Wizco rappresenta un ulteriore strumento di intelligenza artificiale per mettersi alla prova prima di un vero colloquio. Questo strumento, gratuito, offre domande sia comportamentali che tecniche in un’unica sessione. Per iniziare, è necessario inserire tutte quelle informazioni che possono aiutare a guidare l’intelligenza artificiale verso la simulazione idonea allo scopo. Questo comprende l’aggiunta del campo, del ruolo, dell’azienda, delle responsabilità lavorative e del background professionale. Nello specifico, è importante ricordare di inserire con cura queste informazioni, in quanto costituiscono la base di ciò che Ava di Wizco genererà e porrà come domande.

Oltre a fornire un eccellente strumento di simulazione di colloqui, Wizco è ideale per ottenere una valutazione dettagliata. Più nel dettaglio, offre un riepilogo generale e un punteggio, basato sul tipo di atteggiamento, la sicurezza, la comunicazione e la conoscenza, in base anche a tutte le risposte fornite. Il tutto viene fornito sia in maniera generale che risposta per risposta.

Coach del Metodo STAR come rispondere a un colloquio

Un altro strumento di intelligenza artificiale molto particolare è STAR Method Coach, basato sulla tecnica per rispondere alle domande dei colloqui descrivendo la Situazione, il Compito, l’Azione e i Risultati. Questo framework semplificato non solo aiuta a evidenziare l’esperienza, ma fornisce anche un modo coerente per comunicare ciò che si pensa. In questo caso, può essere definito come l’alleato giusto per perfezionare le proprie risposte, trovare consapevolezza nella comunicazione e acquisire sicurezza. Nell’atto pratico, la prova si basa su due varianti, la modalità simulata o come conversazione guidata.

Nella modalità simulazione colloquio, il coach del metodo STAR pone domande di approfondimento senza assistenza, replicando con maggiore accuratezza un colloquio reale. Invece, nella modalità conversazione guidata il coach AI valuta ogni risposta e specifica metodi per migliorarla.

Interviewsby.ai: il supporto AI per superare l’ansia prima di un colloquio

Infine, Interviewsby.ai è lo strumento di intelligenza artificiale che permette di testare la propria capacità per un colloquio futuro, cercando di trovare il giusto modo di comunicare, riducendo al minimo paura e ansia e, soprattutto, acquisendo la sicurezza di rispondere a qualsiasi domanda e a chiunque. Nello specifico, Interviewsby.ai è uno strumento semplice e pratico che, grazie all’intelligenza artificiale, simula un colloquio e fornisce un feedback.

Per guidare InterviewsbyAI, è necessario selezionare il tipo di lavoro, così da ottenere domande tecniche e precise. In fase di risposta, è possibile scegliere di procedere sia attraverso testo che voce, quest ultimo consigliato per simulare realmente una conversazione come se ci si trovasse a un vero colloquio.

Infine, una volta completata l’intervista, sarà visibile un riepilogo per ogni domanda con la valutazione di ogni risposta, con i suoi aspetti positivi e negativi. Interviewsby.ai offre gratuitamente solo tre domande al mese, sono però disponibili piani a pagamento.