Le 7 migliori estensioni AI gratis per Google Chrome

Tra le tante estensioni disponibili per Chrome, ce ne sono alcune con intelligenza artificiale che sono particolarmente utili per aumentare la produttività. Si tratta di strumenti che fanno risparmiare tempo, ottimizzando le attività quotidiane durante il lavoro al computer. Una volta integrate nella propria routine, non se ne potrà più fare a meno. La cosa fantastica è che sono completamente gratuite, il che è un ottimo incentivo!

Le estensioni AI di Chrome per lavorare meglio

Ecco 9 estensioni AI di Chrome assolutamente imperdibili, che semplificheranno il lavoro quotidiano, dando un boost alla produttività.

1. Blurweb.app: per nascondere informazioni sensibili

Blurweb.app come ogni estensione, è super semplice ma potente. Immaginiamo di essere in una riunione o di voler registrare lo schermo per un video dimostrativo, per un video di YouTube o per qualsiasi altro scopo. Magari si hanno sullo schermo informazioni sensibili che non si vuole condividere (come quella video ricetta infallibile della pizza o il contratto del nuovo fornitore di energia elettrica). Questa estensione aiuta a tenere al sicuro tutti i propri dati personali, e anche qualche piccolo segreto.

Una volta installata l’estensione Chrome, basta cliccare su Blurweb.app e selezionare le aree che non si vogliono mostrare. Verranno automaticamente sfocate. Quando non serve più, si può cancellare la sfocatura.

2. CSSP: per ispirazioni di design

CSSP è una vera chicca. Ipotizziamo di voler creare un nuovo brand, magari un brand di e-commerce nel settore del vino. Magari, a caccia di ispirazione si può dare un occhio alle enoteche online per vedere cosa fanno, quali colori usano, come costruiscono il brand intorno al sito web in termini di identità visiva.

Una volta scaricata l’estensione, si può andare su qualunque sito e cliccare su CSSP. Nella prima scheda viene mostrato il font utilizzato, nella seconda tutti i colori con il codice esadecimale. Se si cerca ispirazione per font, colori ecc., basta semplicemente scorrere e ottenere tutte le informazioni del caso, con estrema precisione.

La terza scheda di CSSP offre una funzionalità molto utile ma che va usata con giudizio: permette di scaricare in blocco tutti gli asset grafici di un sito, come icone, loghi e immagini. Forse potrà sembrare poco etico, ma non è un invito a copiare il lavoro altrui! Lo scopo è semplicemente quello di trarre ispirazione da progetti grafici ben realizzati.

3. AI Prompt Genius: per migliorare i prompt per ChatGPT

Più o meno tutti sanno come utilizzare ChatGPT, ma spesso si sottovaluta l’importanza di un prompt ben scritto. Se la richiesta è scadente, infatti, anche i risultati lo saranno. AI Prompt Genius aiuta a fare proprio questo: scrivere prompt impeccabili.

Mettiamo il caso si voglia creare una guida sul branding per una borraccia ecologica. Questa è la richiesta che la maggior parte di noi farebbe di solito. È super basilare, il che significa che anche i risultati saranno ugualmente basilari. Se si lavora con ChatGPT o altri modelli AI come Gemini o Claude, andrebbero invece pensati come dei collaboratori freelance. Del resto, se si lavori con un freelance, più linee guida si forniscono nel brief del progetto, migliori saranno i risultati. E i chatobt AI funzionano allo stesso modo: le richieste devono essere più precise e dettagliate per ottenere risultati migliori.

Qui entra in gioco AI Prompt Genius, che mostra tutto ciò che manca nella richiesta se è poco strutturata o generica. L’estensione aiuta a migliorarla fornendo indicazioni utili. In particolare, fa notare se mancano un contesto ben definito, degli esempi concreti o una possibile struttura per la risposta che ci si aspetta. A questo punto si può scegliere se riscrivere la richiesta seguendo i suoi consigli oppure chiedere direttamente ad AI Prompt Genius di modificarla. In quest’ultimo caso, l’intelligenza artificiale si occupa automaticamente di riformulare la richiesta in modo più efficace. Poi si può copiare la richiesta così com’è o apportare delle modifiche per adattarla meglio alle proprie esigenze, ad esempio cambia do il tono di voce.

4. Tango: per guide interattive passo passo

Tango consente di creare guide interattive partendo dalla registrazione di azioni svolte sul browser. L’idea di base è che questa comoda estensione permette di automatizzare la creazione di tutorial ed evitare di dover spiegare più volte, ad esempio tramite lunghe e noiose telefonate, come svolgere determinate operazioni a colleghi o membri del team.

In particolare, Tango durante la registrazione cattura tutti i passaggi fatti (come click, inserimento di testo, ecc.) e li trasforma in una guida con screenshot che spiega esattamente come l’utente ha eseguito l’attività. Oltre a generare il tutorial in PDF, Tango ha una modalità “guidami” che rende la guida interattiva: l’estensione indica all’utente passo per passo cosa fare, simulando una sessione di training individuale. Fantastico!

5. Magical: per le email ripetitive

Magical è un’estensione di Chrome rivoluzionaria per chiunque abbia mai scritto un’email. Non si tratta delle solite app che scrivono l’email al posto nostro. Magical consente di impostare delle scorciatoie per richiamare modelli di email pre-compilati, ad esempio per rispondere sempre allo stesso modo a domande ricorrenti o per contattare tipologie simili di destinatari.

In pratica funziona come i tasti di selezione rapida del telefono. Si preparano dei template con parti fisse e campi variabili, poi si digita la scorciatoia associata al modello desiderato e il testo base compare già compilato. Basta personalizzare i campi richiesti e l’email è pronta per l’invio. Questo eviterà, a chi deve inviare molte email simili per lavoro, ad esempio nelle vendite o per rispondere a FAQ ricorrenti, di dover riscrivere ogni volta testi uguali.

Graphly: per i nerd dei dati

Graphly permette di importare con un clic dati e metriche da diverse fonti (es. Google Analytics, Facebook Ads) direttamente in un’unica dashboard (con il pulsante “Aggiungi a Graphly”). In questo modo, chi lavora con molti dati può avere tutti i KPI e i grafici rilevanti sempre aggiornati in un unico posto. Una funzionalità interessante è l’intelligenza artificiale integrata, che può essere utilizzata per ottenere insights e sintesi automatiche dei dati presenti nella dashboard.

L’estensione è gratuita, a meno che non si passi ai piani per i team se si vogliono aggiungere più personalizzazioni e funzionalità. Ma per costruire semplici dashboard e aggiornare regolarmente i dati, è più che sufficiente. Inoltre, si possono fare anche un sacco di annotazioni, aggiungere emoji, note, ecc., per renderla più divertente e collaborativa con i colleghi di lavoro.

7. ChatTube: per riassumere i video

ChatTube è utile soprattutto se si guardano molti video su YouTube principalmente per imparare e acquisire conoscenze. Questa estensione aggiunge una barra laterale ai video YouTube con due utili funzioni: la trascrizione completa del video, che permette di cercare parole chiave e frasi specifiche senza dover ascoltare l’intero contenuto. Un pulsante “Riassumi” che genera automaticamente una sintesi dei concetti e delle informazioni chiave presentate nel video.