7 prompt di ChatGPT per creare un canale YouTube di successo

Con 2,70 miliardi di spettatori mensili in tutto il mondo, YouTube offre un’opportunità d’oro per raggiungere il proprio pubblico ideale. Eppure, molti esitano a lanciarsi in questa avventura, frenati dai dubbi sulle proprie competenze o l’illusione del momento perfetto (spoiler: non esiste). Basta esitare, basta nascondersi dietro a scuse inutili. È arrivato il momento di provarci seriamente.

7 prompt di ChatGPT per diventare una star di YouTube

Ecco sette prompt di ChatGPT per lanciare un canale YouTube di successo e ottenere un riscontro economico concreto.

1. Creare una strategia di contenuti solida

Il segreto per sfondare su YouTube? Pianificare in anticipo. È fondamentale pianificare il proprio messaggio chiave e costruire una strategia coerente, invece di pubblicare video a casaccio sperando che qualcosa prima o poi attiri l’attenzione. Il successo non è mai un caso. ChatGPT può aiutare a creare un calendario a prova di bomba. Ecco un prompt efficace: “Voglio avviare un canale YouTube su [il proprio argomento] e sviluppare un piano di contenuti per i prossimi 30 giorni. Crea un calendario dettagliato che includa: i pillar content su cui basare i video; n un programma di pubblicazione ottimizzato per il mio pubblico target [descrivere il pubblico]; strategie per riproporre ogni video in più formati e adattarlo per YouTube e [altri canali]; formati video specifici da testare e lunghezze consigliate per la mia nicchia; modi efficaci per costruire una lista email attraverso lead magnet e contenuti di valore. L’obiettivo è fornire costantemente valore al pubblico e far crescere il canale in modo strategico“.

2. Adottare un punto di vista unico

Ciò che rende unici come creatori di contenuti è la propria storia personale. Ognuno di noi ha un punto di vista originale e per questo prezioso da condividere. Il segreto è utilizzare il proprio percorso per creare contenuti che aiutino gli altri a evitare gli stessi errori e a raggiungere i loro obiettivi più velocemente. L’obiettivo è diventare una guida di fiducia. La propria esperienza non è solo un bagaglio da portare: è una mappa da condividere con chi sta iniziando lo stesso viaggio.

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Aiutami a identificare la mia proposta di valore unica per YouTube. Considerando la mia esperienza in [argomento], individua i problemi specifici che posso risolvere e le domande che il mio pubblico ideale sta cercando online. Analizza i pillar content e suddividili in sottoargomenti dettagliati, includendo le principali domande a cui i miei video dovrebbero rispondere. Assicurati che siano in linea con i miei interessi, competenze e con le esigenze del mio pubblico di riferimento. Infine, suggerisci strategie per distinguermi nella mia nicchia per rendere il mio canale riconoscibile“.

3. Imparare dai migliori del proprio settore

Perché perdere tempo a reinventare la ruota?… È di gran lunga più efficace studiare cosa funziona già nella propria nicchia, analizzare gli schemi e imparare dai canali simili già di successo. Il trucco per distinguersi senza partire da zero è aggiungere il proprio tocco personale a formati collaudati.

Il prompt perfetto per ChatGPT: “Analizza i 10 canali YouTube più influenti nella nicchia di [descrivere la propria nicchia]. Per ciascun canale, identifica i video di maggior successo e analizza i temi ricorrenti, i formati utilizzati e le strategie di coinvolgimento del pubblico. Fornisci un’analisi dettagliata degli elementi che contribuiscono al loro successo, tra cui titoli, miniature, tecniche di apertura, stile narrativo e struttura dei contenuti. Basandoti su questa ricerca, incrocia i dati con i miei pillar content e le domande più cercate dal mio pubblico di riferimento. Suggerisci 10 idee di video che adottino strategie simili, ma con la mia prospettiva e la mia esperienza uniche“.

4. Massimizzare il valore di ogni video

Ogni video è un’occasione per aiutare qualcuno a superare una sfida. La proprie competenze potrebbero cambiare la vita di qualcuno, a patto di presentarle nel modo giusto. È importante concentrarsi su soluzioni pratiche che il pubblico possa adottare sin da subito. Come? Basta chiedere al chatbot di OpenAI: “Utilizza la mia esperienza in [argomento] per sviluppare idee video con un punto di vista distintivo. Basati sulle idee già create e pianifica contenuti che offrano valore immediato agli spettatori. Per ogni video, identifica: il problema specifico che risolve; i punti chiave dell’insegnamento; le soluzioni concrete che gli spettatori possono adottare subito. Includi strategie per dimostrare la mia competenza in modo naturale, senza risultare troppo tecnico“.

5. Perfezionare il formato video per il massimo impatto

Gli spettatori decidono in pochi secondi se continuare a guardare un video o meno. Ecco perché è fondamentale attirare subito la loro attenzione con un hook forte, una chiara proposta di valore e una presentazione coinvolgente. Essere sofisticati non serve, ciò che conta è il proprio messaggio, la struttura e la tua capacità di insegnare ciò che sai.

“Analizza lo script di questo video su [argomento]. Ottimizzalo in base ai fattori di successo comprovati di YouTube. Riscrivi l’hook per catturare l’attenzione nei primi 30 secondi. Suggerisci 5 titoli che attirino l’attenzione. Descrivi una miniatura che risalti nei risultati di ricerca. Aggiungi timestamp, capitoli e una call to action. Includi frasi chiave per aumentare la retention“.

6. Lanciare più video insieme per un impatto immediato

I singoli video si perdono nel rumore. I creatori intelligenti partono con una serie di contenuti collegati che gli spettatori possono guardare uno dopo l’altro. Bisogna al tuo pubblico più occasioni per scoprire la tua competenza. Quando qualcuno trova un video utile, rendigli facile guardarne altri tre.

Ecco il prompt di ChatGPT: “Progetta una strategia di lancio efficace per il mio canale YouTube su [argomento]. Pianifica una serie di 3-5 video interconnessi che evidenzino la mia esperienza e coinvolgano il pubblico fin dall’inizio. Per ogni video, definisci: Il tema centrale e come si collega agli altri contenuti della serie; le call to action per incentivare l’interazione e l’iscrizione, le strategie per incoraggiare il binge-watching e aumentare il tempo di visualizzazione. Inoltre, ottimizza la strategia con tecniche per collegare i video tra loro in modo naturale, idee per la schermata finale e le schede interattive e l’ottimizzazione della descrizione e dei tag per massimizzare la visibilità“.

7. Iniziare a creare senza pensarci troppo

La perfezione è nemica dei risultati. Sempre. I primi video non saranno i migliori ed è esattamente così che

dovrebbe essere. Bisogna concentrarsi su come aiutare il proprio pubblico e migliorare ad ogni upload. Anche video basilari che risolvono problemi reali avranno più successo di contenuti patinati che non dicono nulla.

Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Crea un modello di script essenziale per I video DI YouTube, focalizzato solo sugli elementi chiave. Struttura il contenuto in modo chiaro e diretto, evitando transizioni elaborate o montaggi complessi. Il modello dovrebbe includere: Una struttura di base con apertura, sviluppo e chiusura, i punti chiave da trattare in ogni sezione, un formato semplice e leggibile per facilitare la registrazione. L’obiettivo è massimizzare il valore offerto senza appesantire la produzione. Includi anche promemoria per mantenere il ritmo e l’energia, privilegiando l’autenticità rispetto alla perfezione“.