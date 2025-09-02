7 utenti su 10 vogliono l'iPhone 17, Apple colpisce ancora

Il 9 settembre, durante l’evento “Awe Dropping” a Cupertino, Apple svelerà la nuova serie iPhone 17. SellCell ha chiesto a più di 2.000 americani con iPhone cosa pensano del nuovo modello. Risultato? Il 68% vuole comprarlo subito appena esce. L’anno scorso per l’iPhone 16 erano solo il 62%, un bel passo in avanti.

iPhone 17: il 70% degli utenti è pronto a comprarlo

La lineup di quest’anno dovrebbe includere iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max e una nuova variante ultrasottile chiamata iPhone 17 Air. Tra chi ha intenzione di fare il grande salto, il 38% punta ai modelli Pro o Pro Max, il 16,7% preferisce il modello base, mentre il 13,5% è incuriosito dall’Air, che promette un design più snello e leggero, anche se con qualche compromesso tecnico.

Con un prezzo medio che supera i 900 dollari, l’iPhone resta lo smartphone più costoso sul mercato. Eppure, il 34% degli utenti sarebbe disposto ad acquistarlo anche in caso di ulteriori rincari dovuti a dazi o altri fattori. Il 68% degli intervistati considera il prezzo il principale ostacolo all’upgrade, ma la fedeltà all’ecosistema Apple continua a giocare un ruolo decisivo.

AI e pieghevoli: Apple è in ritardo

Nonostante il lancio della suite Apple Intelligence, solo il 7% degli utenti cita l’intelligenza artificiale come motivo per passare all’iPhone 17. Nel frattempo, cresce l’interesse per i dispositivi pieghevoli: il 20,1% degli utenti prenderebbe in considerazione il passaggio a Samsung se Apple non lanciasse un iPhone pieghevole entro il 2026. Eppure, il 70% degli utenti fedeli non ci pensa proprio a cambiare brand.

Cosa vogliono davvero gli utenti?

Il miglioramento della batteria è in cima alla lista dei desideri. Il 53,2% lo considera il motivo principale per l’upgrade. Seguono schermo, design e nuove funzionalità. La soddisfazione generale resta alta. Il 72,9% degli utenti si dichiara più contento del proprio iPhone oggi rispetto agli anni passati, anche se il 27,1% ritiene che Apple abbia perso parte del suo vantaggio competitivo.