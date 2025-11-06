800M di utenti per ChatGPT, 1M di clienti aziendali per OpenAI

Nel momento in cui la corsa all’intelligenza artificiale è più frenetica che mai, OpenAI flette i muscoli e annuncia il raggiungimento di un traguardo importante: oltre un milione di clienti aziendali. Il risultato tiene conto delle organizzazioni che pagano attivamente per un’utenza business, sia attraverso ChatGPT for Work sia tramite la piattaforma per sviluppatori.

La crescita di OpenAI, in numeri

Nel comunicato stampa dedicato, la società elenca alcune delle new entry, sottolineando che appartengono ad ambiti e settori diversi. Ci sono ad esempio Santander per quanto riguarda i servizi finanziari, la divisione UK di eBay per l’e-commerce, il Ministero della Giustizia del Regno Unito nel mondo governativo e Lundbeck nella farmaceutica. Questo il commento di Brad Lighcap, Chief Operating Officer.

Siamo profondamente grati a più di un milione di utenti aziendali che oggi sta costruendo con noi e sta portando avanti la nostra missione: garantire che l0AI porti benefici a tutti. Il loro lavoro dimostra che un0intelligenza artificiale potente può contribuire a generare risultati concreti per le organizzazioni di ogni dimensione e settore, e per i clienti e gli utenti a cui si rivolgono.

800 milioni di utenti per ChatGPT

OpenAI collega direttamente la crescita registrata a livello professionale a quella di ChatGPT nell’ambito consumer. Il servizio è infatti arrivato a far registrare oltre 800 milioni di utenti su base settimanale, proseguendo il rialzo nonostante la presenza di una concorrenza più che mai agguerrita.

AI come sistema operativo per il lavoro

Guardando avanti, la società prevede che il settore business possa far sempre di più leva sulle sue tecnologie per creare nuove applicazioni e dar vita a flussi di lavoro che sappiano sfruttare le potenzialità degli agenti AI. Fa riferimento a un sistema operativo per il lavoro .