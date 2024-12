80€ di sconto subito per questo Mini PC (Ryzen 5, 16GB RAM e SSD 512GB con W11)

Se stai cercando un Mini PC da posizionare sulla tua scrivania in ufficio o a casa nel tuo studio personale abbiamo l’offerta natalizia che fa per te. Su Amazon puoi acquistare questa ottima soluzione con processore Ryzen 5, 16GB di RAM e SSD da 512GB a soli 299 euro invece di 379, applicando la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Mini PC Beelink: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione ha tutto quello che serve per avere velocità e potenza di elaborazione in un formato compatto:

Processore AMD Ryzen 5 5650U dotato di 6 core e 12 thread fino a 4,2GHz

dotato di 6 core e 12 thread fino a 4,2GHz 16GB di RAM DDR4 espandibili fino a 64GB

espandibili fino a 64GB SSD PCIe da 512GB espandibile fino a 2TB

espandibile fino a 2TB Supporto triplo display tramite le porte DP, HDMI e Type-C in 4K@60Hz

in 4K@60Hz Connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.2

Scheda grafica AMD integrata

integrata Porte USB, jack audio e doppia porta Ethernet

Sistema operativo Windows 11 Pro

Dal design compatto, all’interno della confezione troverai una staffa VESA che ti permetterà di montarlo, se preferisci, anche dietro a un monitor o sulla parete. Ci saranno inoltre anche un cavo HDMI e il cavo di alimentazione: tutto quello che serve per iniziare.

Adatto per casa e ufficio, applicando il coupon sconto in pagina diventa un vero affare: acquistalo adesso a soli 299 euro invece di 379.