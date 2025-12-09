Più di 8.700 server e velocità senza limiti: NordVPN è in promo

Naviga anonimo e protetto, senza limiti di velocità e con indirizzi IP da tutto il mondo: è ancora attiva l’offerta del Cyber Monday lanciata da NordVPN, l’occasione per allungare le mani su 2 anni di abbonamento con il 74% di sconto. La promozione include anche 3 mesi extra gratis con accesso completo al servizio.

-74% e 3 mesi gratis con l’offerta di NordVPN

È una Virtual Private Network globale, formata da più di 8.700 server distribuiti in 171 location del pianeta (numeri in costante aumento). Ti trovi all’estero e vuoi essere online come se fossi in Italia? Nessun problema: scegline uno del nostro paese. Vuoi evitare blocchi territoriali e censure, come se ti trovassi altrove? È sufficiente collegarsi a server americani, giapponesi, australiani o di qualsiasi altra destinazione presente nell’elenco. Il traffico dati è sempre protetto da una crittografia avanzata, per non poter essere intercettato o monitorato. Scopri di più nella pagina dedicata.

Fanno poi parte del pacchetto una tecnologia antivirus che tiene lontana ogni forma di codice maligno, la possibilità di utilizzo su 10 dispositivi in contemporanea, il blocco di pubblicità e tracker, un password manager multipiattaforma, un sistema che avvisa tempestivamente in caso di violazione degli account, 1 TB di spazio per il backup sul cloud e l’assistenza per il recupero di perdite causate da truffa o frode informatica. Insomma, si tratta di una vera e propria soluzione all-in-one per la cybersecurity. Tutto questo con prezzi da soli 2,99 euro al mese, una spesa davvero irrisoria considerando quanto incluso.

Ricapitolando, l’offerta del Cyber Monday prosegue anche per il mese di dicembre proponendo sconto del 74% e 3 mesi gratis sull’abbonamento dalla durata di due anni. Puoi scegliere la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, a seconda delle tue necessità. Se non sarai soddisfatto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione potrai chiedere un rimborso completo.