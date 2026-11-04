90€ di sconto per creare il tuo sito web con IONOS: piano Plus a 1€

IONOS è la soluzione perfetta per chi vuole creare il suo sito web da zero e metterlo online velocemente e senza sforzi. Grazie alle tantissime soluzioni avanzate e all’intelligenza artificiale integrata non è necessario avere capacità specifiche e nemmeno pagare uno sproposito per vedere il proprio progetto diventare realtà. Sfrutta adesso lo sconto di 90 euro! Non perdere altro tempo. Ottieni il piano Plus a solo 1 euro al mese.

Si tratta del pacchetto più popolare, realizzato per chi vuole creare un negozio online personalizzato in tre step. Primo, creare il proprio shop online aggiungendo prodotti o servizi da vendere e collegando il negozio al dominio incluso nel prezzo. Secondo, gestire le attività facilmente, come ordini dall’app. e offrire ai clienti buoni sconto, promozioni o coupon. Terzo, ottenere nuovi clienti raggiungendoli grazie al collegamento tra negozio online e profili social.

Creare il tuo sito web da zero è facile e veloce. Dai prodotti fisici a quelli digitali, con IONOS troverai sempre il template adatto. Ogni design è stato progettato e realizzato per essere pronto per i dispositivi mobili, in modo che i tuoi clienti possano acquistare da qualsiasi luogo. Zero costi di transazione, assistenza clienti 24/7 via email, chat o telefono e garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Cosa include IONOS Plus a 1€ per creare il tuo sito web

Vediamo quindi cosa include IONOS Plus a solo 1 euro al mese per creare il tuo sito web.

5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno

Dominio incluso il 1° anno

Casella e-mail con 12 GB

Metodi di pagamento e spedizione integrati

Vendite su Facebook e Instagram

Pubblicità su TikTok

Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar

SiteAnalytics

Gestione del negozio online tramite app

Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping

Strumento per prenotazioni online integrato

Generatore di testi IA