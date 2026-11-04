 90€ di sconto per creare il tuo sito web con IONOS: piano Plus a 1€
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90€ di sconto per creare il tuo sito web con IONOS: piano Plus a 1€

Sfrutta subito i 90€ di sconto per creare il tuo sito web da zero con IONOS! Scegli il piano Plus in offerta speciale a solo 1€ al mese.
90€ di sconto per creare il tuo sito web con IONOS: piano Plus a 1€
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IONOS è la soluzione perfetta per chi vuole creare il suo sito web da zero e metterlo online velocemente e senza sforzi. Grazie alle tantissime soluzioni avanzate e all’intelligenza artificiale integrata non è necessario avere capacità specifiche e nemmeno pagare uno sproposito per vedere il proprio progetto diventare realtà. Sfrutta adesso lo sconto di 90 euro! Non perdere altro tempo. Ottieni il piano Plus a solo 1 euro al mese.

Ottieni IONOS Plus a 1€

Si tratta del pacchetto più popolare, realizzato per chi vuole creare un negozio online personalizzato in tre step. Primo, creare il proprio shop online aggiungendo prodotti o servizi da vendere e collegando il negozio al dominio incluso nel prezzo. Secondo, gestire le attività facilmente, come ordini dall’app. e offrire ai clienti buoni sconto, promozioni o coupon. Terzo, ottenere nuovi clienti raggiungendoli grazie al collegamento tra negozio online e profili social.

Creare il tuo sito web da zero è facile e veloce. Dai prodotti fisici a quelli digitali, con IONOS troverai sempre il template adatto. Ogni design è stato progettato e realizzato per essere pronto per i dispositivi mobili, in modo che i tuoi clienti possano acquistare da qualsiasi luogo. Zero costi di transazione, assistenza clienti 24/7 via email, chat o telefono e garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati.

Cosa include IONOS Plus a 1€ per creare il tuo sito web

Vediamo quindi cosa include IONOS Plus a solo 1 euro al mese per creare il tuo sito web.

Ottieni IONOS Plus a 1€
  • 5.000 articoli e prodotti digitali fino a 1 GB ciascuno
  • Dominio incluso il 1° anno
  • Casella e-mail con 12 GB
  • Metodi di pagamento e spedizione integrati
  • Vendite su Facebook e Instagram
  • Pubblicità su TikTok
  • Funzione di intelligenza competitiva con marketingRadar
  • SiteAnalytics
  • Gestione del negozio online tramite app
  • Google Ads, Google Ads Remarketing e Google Shopping
  • Strumento per prenotazioni online integrato
  • Generatore di testi IA

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 nov 2026
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