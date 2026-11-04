Hostinger Black Friday: fino all'85% di sconto sui piani per realizzare il tuo sito web

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I piani Hostinger all’85% di sconto con l’offerta Black Friday
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- Backup settimanali gratuiti
- CDN
- AI Builder
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- Assistente AI per il tuo negozio online
- 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
- Hostinger Unlimited a soli 2,79 euro. Ideale per chi cerca una soluzione che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti AI e supporto prioritario per la massima flessibilità. Include:
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- Siti web illimitati
- Dominio – gratis per 1 anno
- 50GB di archiviazione NVMe
- Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
- CDN inclusa
- Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
- AI Builder
- WordPress
- Assistente AI per il tuo negozio online
- Node.js
- Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
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