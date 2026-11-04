 Hostinger Black Friday: fino all'85% di sconto sui piani per realizzare il tuo sito web
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Hostinger Black Friday: fino all'85% di sconto sui piani per realizzare il tuo sito web

Sfrutta il Black Friday di Hostinger, finché sei ancora in tempo, per ottenere fino all'85% di sconto sui piani per creare il tuo sito web.
Hostinger Black Friday: fino all'85% di sconto sui piani per realizzare il tuo sito web
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Sfrutta il Black Friday di Hostinger, finché sei ancora in tempo, per ottenere fino all'85% di sconto sui piani per creare il tuo sito web.
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Il Black Friday di Hostinger è davvero incredibile! Sfruttalo finché sei ancora in tempo! Ottieni fino all’85% di sconto sui piani per realizzare il tuo sito web. Potrai realizzare la tua idea online oggi stesso. I prezzi sono trasparenti e non avrai alcun costo nascosto. Inoltre, grazie all’assistenza in italiano 24/7 sarai sempre guidato in qualsiasi tuo dubbio e aiutato in qualsiasi problema.

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I piani Hostinger all’85% di sconto con l’offerta Black Friday

Dai un’occhiata ai due piani Hostinger in offerta Black Friday all’85% di sconto e scegli quello che fa al caso tuo, perfetto per il tuo progetto.

  • Hostinger Premium a soli 1,99 euro. Ideale per gestire siti web senza intoppi per creator e piccoli brand. Include:
    • Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 500 invece di 250
    • 3 siti web
    • Dominio – gratis per 1 anno
    • 20GB di archiviazione SSD
    • Backup settimanali gratuiti
    • CDN
    • AI Builder
    • WordPress
    • Assistente AI per il tuo negozio online
    • 2 caselle di posta per sito web – gratis per 1 anno
Ottieni Premium
  • Hostinger Unlimited a soli 2,79 euro. Ideale per chi cerca una soluzione che offre un numero illimitato di siti web e caselle di posta elettronica, oltre a strumenti AI e supporto prioritario per la massima flessibilità. Include:
    • Black Friday: ottieni il doppio dei crediti AI, 1000 invece di 500
    • Ecommerce gratuito per 3 mesi: prodotti illimitati, commissioni di transazione pari allo 0%, oltre 100 metodi di pagamento.
    • Siti web illimitati
    • Dominio – gratis per 1 anno
    • 50GB di archiviazione NVMe
    • Backup giornalieri + ripristino facile dei dati
    • CDN inclusa
    • Assistenza prioritaria da parte di esperti 24/7
    • AI Builder
    • WordPress
    • Assistente AI per il tuo negozio online
    • Node.js
    • Caselle di posta per sito web illimitate – gratis per 1 anno
    • AI email marketing gratuito per 1 anno, fino a 100 iscritti
Ottieni Unlimited

Scegli la soluzione ideale al tuo progetto e lascia che siano le funzionalità di Hostinger a creare il sito web per te. Sfrutta ora l’offerta Black Friday di Hostinger per ottenere fino all’85% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
4 nov 2026
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