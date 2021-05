HDD esterno da 1TB: uno sconto Intenso su Amazon

L'hard disk esterno Intenso da 1TB sposa gli sconti Amazon e apre una parentesi di convenienza che durerà ancora poche ore: il tempo per far proprio 1TB di spazio al prezzo di soli 33,84 euro grazie allo sconto del 28% che porta questo prodotto al suo miglior prezzo di sempre. Un'occasione destinata a durare poche ore, ma da tenere in considerazione come valida opzione low-cost per l'archiviazione.

1TB al miglior prezzo

Pochi centesimi di euro per ogni GB, insomma: grazie al brand Intenso è possibile far proprio un prodotto con fattore di forma da 2,5 pollici, interfaccia USB 3.0 e velocità di rotazione da 5400 giri al minuto. Un prodotto pensato per il backup, soprattutto, con peso minimo e ingombro ridotto ai minimi termini.

Esistono soluzioni migliori? Brand come Toshiba e Seagate mettono a disposizione prodotti similari rispettivamente a 39,99 e 40,20 euro. Intenso offre dunque il miglior rapporto tra spazio d'archiviazione e prezzo, candidandosi così per una soluzione low cost per archivi nell'ordine del Terabyte.