A Natale passare a WindTre Fibra conviene, ecco perché

Perché conviene passare a WindTre Fibra a Natale? Per le iniziative lanciate dall’operatore negli ultimi tempi, tra cui lo sconto sul canone e altri vantaggi.

Da tempo WindTre ha completamente abbandonato il servizio ADSL per concentrarsi sulla fibra FTTC e FTTH, ma anche sulla tecnologia FWA per chi non è stato ancora raggiunto da questi servizi.

Inoltre, è previsto un regalo per chi passa a WindTre in questa pagina. Vediamo di cosa si tratta e i dettagli dell’offerta.

Passare a WindTre Fibra: ecco le offerte

Ecco le offerte per passare a WindTre Fibra a Natale, da attivare accendendo QUI:

WindTre Super Fibra Unlimited: internet illimitato fino a 2.5 GBPS in download, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, modem Wifi 6 a 0 euro e 12 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Prime Video. Inoltre si potranno ricevere GIGA illimitati attivando 3 SIM nuove. Il costo di attivazione è di 19,99 euro una tantum, mentre quello dell’offerta è pari a 26,99 euro al mese.

L’offerta Super Fibra Unlimited è disponibile in altre versioni:

per chi è già cliente WindTre mobile, oltre ad avere i GIGA illimitati , pagheranno 22,99 euro al mese anziché 26,99 euro;

, pagheranno anziché 26,99 euro; all’offerta Super Fibra Unlimited a 32,98 euro al mese è abbinata un SIM, con connessione dati in 5G , minuti illimitati verso in numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS e GIGA illimitati ;

è abbinata un SIM, con connessione dati , verso in numeri fissi e mobili nazionali, e ; Super Fibra + Netflix, che ha un costo mensile di 33,99 euro. Insieme all’abbonamento al servizio Internet e Voce è previsto anche quello Standard a Netflix, con cui si possono guardare tutti i contenuti del catalogo contemporaneamente su 2 dispositivi sfruttando la qualità FHD.

Altro profilo tariffario è WindTre Absolute, che prevede chiamate illimitate nazionali senza scatto alla risposta, internet illimitato fino a 1 GBPS in download e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Anche qui sono previsti i GIGA illimitati per chi attiva fino a un massimo di 3 SIM. Il costo di attivazione una tantum è pari a 19,99 euro, mentre quello dell’offerta è di 20,99 euro.

Chi è già cliente mobile dell’operatore, pagherà 16,99 euro al mese.

