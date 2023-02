A San Valentino usa Carta YOU: paghi dopo 7 settimane

Carta YOU è la Carta di Credito giusta per affrontare le spese dei regali per San Valentino. Qualsiasi cosa tu voglia donare alla tua dolce metà, grazie a questa soluzione, perfettamente integrata con il tuo conto corrente, ti permette di differire il pagamento fino a 7 settimane.

In pratica, potrai decidere di ottenere una linea di credito fino a 49 giorni, senza interessi sui tuoi acquisti. Tutto questo è facile. Richiedila in soli 2 minuti. Completamente gratuita, è senza commissioni annuali per sempre, con la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni a zero euro in modo permanente.

Anche i tuoi viaggi saranno coperti da un’assicurazione gratuita, ma completa. Utilizzando questa MasterCard Gold per acquistare biglietti, pernottamenti e altro di inerente al viaggio sarai al sicuro. Spostati in tutto il mondo senza pensieri e potendo prelevare e acquistare ai migliori vantaggi possibili.

Con Carta YOU, a San Valentino e per sempre, acquisti e prelevi senza commissioni

Grazie a Carta YOU non solo a San Valentino, ma per sempre acquisti presso gli oltre 36 milioni di negozi fisici e online in tutto il mondo senza commissioni. Stessa cosa vale per il prelievo di contanti in più di un milione di sportelli bancomat automatici.

Tutto questo senza dover cambiare banca. Infatti, questa Carta di Credito si abbina perfettamente al tuo conto corrente. Perché scegliere un altro istituto quando puoi migliorarlo in modo indipendente grazie a questa soluzione vantaggiosa offerta da Advanzia Bank?

Ottenerla è molto semplice e soprattutto veloce. In soli 2 minuti compili il format a questo link, facendo attenzione di insierire l’indirizzo al quale vuoi ricevere la tua nuova carta di credito. Successivamente dovrai attivarla seguendo una serie di passaggi veloci tramite il tuo smartphone.

Cosa stai aspettando? Non farti cogliere impreparato. Quest’anno sorprendi la persona che ami a San Valentino grazie a tutti questi vantaggi. Senza commissioni annuali per sempre, hai anche un’assicurazione viaggio gratuita e all’evenienza credito gratuito fino a 7 settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.