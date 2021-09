A tutta birra con la velocità del Wi-Fi 6 di Netgear Orbi RBK353

Quando si parla di connessione ad Internet, senza dubbio Netgear rappresenta un punto di riferimento. Per questo, nell’ambito della rete Wi-Fi mesh, oggi ti riportiamo un’offerta eccezionale sul kit Netgear Orbi RBK353, un prodotto di alto livello con supporto al nuovo protocollo Wi-Fi 6.

Kit Wi-Fi mesh Netgear Orbi RBK353 Wi-Fi 6: caratteristiche tecniche

La gamma Orbi identifica un prodotto ormai affermato nel settore del Wi-Fi, con soluzioni adatte ad ogni esigenza ed estremamente performanti. Nel caso specifico il kit RBK353 offre un pacchetto di 3 dispositivi in grado di offrire una copertura complessiva di ben 300m2. Naturalmente nulla vieta di acquistare ulteriori satelliti anche in seguito, ed estendere ulteriormente l’area d’azione. In questo modo potrai dire addio alle zone buie lasciate dal modem principale, e connettere l’intera abitazione anche su più livelli. La configurazione è semplicissima, grazie all’app Orbi che consente in soli 3 passaggi di ottenere la rete pronta all’uso in pochi minuti. Il protocollo Wi-Fi 6 offre velocità fino a 1800Mbps, oltre il doppio rispetto al precedente Wi-Fi 5. Ottima, inoltre, la possibilità di connettere fino a 30 dispositivi contemporaneamente.

Protezione

Naturalmente però quando si parla di rete, uno degli aspetti critici è senza dubbio la sicurezza. In particolare, gli ultimi avvenimenti hanno costretto ad effettuare sempre più operazioni direttamente da casa. Inevitabilmente è sempre maggiore la quantità di dati sensibili costantemente a rischio, a causa del numero crescente di hacker. Per questo l’azienda fornisce insieme ai suoi dispositivi Netgear Armor (in prova per 30 giorni) che utilizza la tecnologia di Bitdefender per proteggere tutta la famiglia da virus, malware e furto dei dati. Non mancano poi le classiche funzionalità a cui Netgear ha abituato i suoi utenti, come il Parental Control. Questo consente di proteggere i più piccoli dai contenuti dannosi, attraverso la gestione dei siti accessibili, degli orari di navigazione e della durata dell’accesso alla rete per ogni singolo dispositivo. Parliamo di un prodotto completo ideale per ogni esigenza, perfetto per la casa, ma che si adatta perfettamente anche all'ufficio.

Oggi, grazie ad uno sconto del 19%, il kit da 3 dispositivi è disponibile su Amazon a soli 284,99 euro per un risparmio di ben 65 euro sul prezzo di listino.