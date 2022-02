A2 Hosting: sconto del 72% per hosting condiviso

Tra i numerosi servizi di web hosting condiviso c’è quello offerto da A2 Hosting. L’azienda statunitense propone quattro piani con abbonamenti per uno, 12 e 36 mesi. Quest’ultimo è il più conveniente perché gli utenti possono ottenere uno sconto fino al 72%. La scelta dipende dal numero e dal tipo di sito che si vuole gestire, quindi dalle risorse hardware necessarie.

A2 Hosting: prezzi da 2,67 euro/mese

I piani di web hosting condiviso sono quattro: Startup, Drive, Turbo Boost e Turbo Max. Lo sconto maggiore è sul piano Standard indicato per ospitare un singolo sito. A2 Hosting offre 100 GB di spazio su SSD, 700 MB di RAM, cinque database, certificato SSL gratuito, account email illimitati, sottodomini illimitati, gestione DNS, Cloudflare CDN, cPanel, accesso SSH, installazione rapida di WordPress e vari tool di sicurezza, tra cui firewall, antivirus e protezione DDoS. Al momento dell’acquisto è possibile scegliere la posizione dei server (meglio in Europa per motivi di prestazioni e privacy).

Il piano Drive permette di ospitare un numero illimitato di siti, quindi sono illimitati anche i database e lo spazio su SSD. La memoria fisica aumenta a 1 GB. Ci sono inoltre i backup automatici gratuiti. Il piano Turbo Boost offre 2 GB di RAM e prestazioni superiori, grazie alle CPU AMD EPYC e agli SSD NVMe. Ulteriori risorse hardware sono assegnate al piano Turbo Max.

Grazie alla promozione in corso l’abbonamento al piano Standard per tre anni può essere sottoscritto a 2,67 euro/mese (sconto del 72%). I costi del piani Drive, Turbo Boost e Turbo Max sono compresi tra 5,34 e 11,58 euro/mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.