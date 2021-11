A2Hosting non ferma gli sconti: hosting condiviso da 1,99 Dollari al mese

Nonostante il Black Friday e il Cyber Monday 2021 siano ormai entrambi trascorsi, il provider A2Hosting non si ferma con le offerte del periodo. Tutti i servizi proposti dalla società continuano a essere proposti ai prezzi migliori dell’anno. Si parte da 1,99 Dollari al mese per lo sharing condiviso, ma le soluzioni alternative sono altrettanti interessanti e convenienti.

A2Hosting, continuano gli sconti migliori dell’anno!

Sul portale Web ufficiale di A2Hosting troverete molteplici offerte, le quali differiscono tra loro principalmente per la velocità la sua natura del servizio. A seconda delle vostre esigenze, dunque, potrete optare per l’hosting WordPress singolo, oppure la soluzione di hosting condiviso da 1,99 Dollari al mese. Nel caso di quest’ultima, il prezzo vale per tre anni e prenderà il posto del costo base pari a 10,99 Dollari al mese. Questo piano sarà utile a tutti coloro che vorranno aprire un sito personale con le performance giuste e nessuna spesa esagerata.

Altrimenti, l’hosting completo WordPress costerà 8,99 Dollari anziché 23,99 Dollari al mese e consentirà di gestire al meglio, in maniera approfondita, un blog con Jetpack, Toolkit avanzato, SSL e backup periodici automatici. Sia in questo caso che nel contesto dello Shared Web Hosting e nei seguenti piani, potrete consultare le schede dedicate per vedere quale sia il piano alternativo migliore.

Per esempio, l’hosting Managed WordPress di A2Hosting è disponibile in 4 piani e differisce sia nel prezzo mensile che nella natura del pacchetto. Uno di questi è “Fly”, ha un costo di 21,99 Dollari al mese con programma triennale e include archiviazione illimitata su SSD NVMe, numero illimitato di siti WordPress, certificato SSL gratuito, migrazione da siti precedenti gratuita, Jetpack e altri vantaggi.

Infine, chi vorrà pensare all’intera azienda potrà optare per il piano Managed Dedicated Hosting da 199,99 Dollari al mese per 2 anni, scegliendo tra server Intel o AMD e varie soluzioni di archiviazione. L’uptime garantito è del 99,9% e l’assistenza clienti per ogni problema tecnico è disponibile ogni giorno dell’anno, in qualsiasi orario.