AAEON UP Xtreme i14: la scheda SBC con CPU Intel Core Ultra

AAEON UP Xtreme i14 è un nuovo modello di scheda SBC (Single Board Computer) pensata per essere compatta e utilizzata nelle applicazioni industriali e commerciali. Fa uso della nuova generazione di processori Intel Core Ultra con architettura Meteor Lake, prodotti tramite l’ultimo processo produttivo Intel 4, e abbinati a una GPU integrata Arc. La nuova serie Xtreme i14 è anche dotata di interfacce come la GbE (Gigabit Ethernet), oltre a un supporto per schermi multipli.

AAEON UP Xtreme i14: la nuova serie di schede SBC con Intel Core Ultra

AAEON UP Xtreme i14 saà disponibile in due modelli, entrambi dotati di CPU Intel Core Ultra, nello specifico 125H e 155H.

Il primo ha una configurazione 4P + 8E + 2LP (14 core) fino a 4,5GHz, insieme a una cache di 18MB, TPD da 20W e GPU Arc con 7 core e frequenza di 2,2GHz. La CPU Intel 155H ha invece una configurazione 6P+8E+2LP-E (16 core), frequenza fino a 4,8 GHz, cache di 24 MB, TDP di 28W e grafica Arc da 8 core a 2,25 GHz.

AAEON UP Xtreme i14 offre diverse opzioni per quanto riguarda l’archiviazione, grazie alla presenza delle connessioni SATA o M.2 2280 NVMe, in grado di soddisfare diverse esigenze tra velocità e capacità di archiviazione: sono infatti presenti ben due slot M.2 e una porta SATA. Il pannello posteriore include 1 porta USB 2.0, 2 porte USB 3.2, 2 HDMI, 1 Display Port, 1 porta 2.5 Gigabit Ethernet e una porta GbE.

La scheda integra poi 1 slot 40 PIN GIO per il collegamento di altre schede, un connettore USB 3.2 Tipo-C, uno slot per una nano SIM per il collegamento alla reti cellulari 4G e 5G, 1 jack audio da 3,5mm e un connettore per porte USB 2.0/UART aggiuntivi.

AAEON UP Xtreme i14 è in grado di funzionare in ambienti con temperature che fanno da 0 C° a 60 C° e può essere conservata da -40C° a 80C°. Non manca il supporto al TMP 2.0, il Wake on LAN e l’avvio PXE.

La scheda è già disponibile all’acquisto al prezzo di 749$ (698,29€) per quanto riguarda il modello con Core Ultra 5 125H da 16GB di RAM, e 959$ (894,08€) per il modello con Core Ultra 155H e 32GB di RAM.