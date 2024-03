Abbonati a Iliad Box: hai anche l’extender

Navigare su internet da casa non è mai stato così semplice e conveniente. Con Iliad Box, adesso con extender incluso, l’esperienza online raggiunge nuovi livelli, grazie a una connessione fibra ottica che parte da un prezzo davvero accessibile, meno di 20 euro al mese.

Iliad Box + extender: esperienza utente senza precedenti

La proposta di Iliad si distingue per la sua chiarezza e flessibilità. Non ci sono vincoli contrattuali che ti legano, e il prezzo di partenza è di soli 19,99 euro al mese per chi ha già una promozione mobile attiva o intende attivarne una.

Per chi non dispone di un piano mobile, il costo è comunque vantaggioso: 24,99 euro al mese. E la cosa migliore? Nessuna sorpresa in bolletta, nessun costo nascosto.

Ma non è tutto. La vera chicca è la possibilità di aggiungere un dispositivo Wi-Fi alla tua connessione. Con un piccolo costo aggiuntivo di 1,99 euro al mese, puoi dire addio ai punti morti della tua casa. Questo device, infatti, amplifica il segnale Wi-Fi, assicurando una copertura uniforme e potente in ogni angolo dell’abitazione.

E se vuoi ancora di più, c’è l’opzione di aggiungere una protezione antivirus di qualità. Con soli 2,99 euro al mese, McAfee Multi Access protegge fino a cinque dispositivi, mantenendo sicuri i tuoi dati e quelli dei tuoi cari.

Infine, la trasparenza di Iliad si riflette anche nel costo di attivazione: 39,99 euro una tantum, senza sorprese future. Una volta attivata, la tua offerta Iliad Box rimane invariata, senza rischi di aumenti improvvisi.

In conclusione, Iliad Box non è solo un servizio internet per la casa, ma un compagno affidabile per la tua vita digitale. E con l’extender, la tua connessione diventa davvero senza limiti.