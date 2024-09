Abbonati a Incogni a metà prezzo e risolvi il problema dei furti di dati

C’è un bene talmente prezioso che molte aziende farebbero qualsiasi cosa pur di averlo: i tuoi dati personali. Non ci riferiamo soltanto alle agenzie pubblicitarie, ma anche a quelle losche organizzazioni che agiscono all’ombra del Web. Fortunatamente, esiste una soluzione a metà prezzo che può proteggerti: Incogni.

Incogni: la protezione dei dati a metà prezzo che fa la differenza

Ogni volta che compili il form sbagliato o ti iscrivi a una piattaforma, rischi di perdere il controllo dei tuoi dati. Ecco che arrivano immancabili le email e le chiamate spam. Ma queste sono soltanto le seccature più leggere. Il furto di dati può portare anche alla sottrazione dell’identità, permettendo ai cybercriminali di compiere attività illegali con le tue informazioni.

Adesso c’è Incogni, che combatte i furti di dati, proteggendoti dai data broker e dai cybercriminali che “infestano” il cyberspazio. Come funziona esattamente questo tool? Scansiona continuamente la rete per trovare e rimuovere i tuoi dati dai database.

Incogni procede poi con le scansioni periodiche e genera report dettagliati per mantenerti informato su come e dove i tuoi dati sono stati difesi. Insomma, avere un servizio come questo è diventato indispensabile, tanto quanto avere un buon antivirus.

Adesso, grazie all’offerta speciale, puoi ottenere il tool a soli 7,49 dollari al mese. Devi però sottoscrive l’abbonamento annuale, da pagare in anticipo.

Perché aspettare? Con l’attuale sconto del 50%, puoi risparmiare proteggendo al contempo le tue preziosissime informazioni personali. Se non vuoi trovarti invischiato in qualche trappola criminale online, questa è un’opportunità che non puoi lasciarti sfuggire. Tanto paghi soltanto metà prezzo!