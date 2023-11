È possibile accedere al Dark Web in sicurezza con una VPN?

Il Dark Web ti ha sempre incuriosito e pensi possa esserti utile navigare tra i suoi contenuti? Probabilmente la tua è solo curiosità, ma ciò che ti sta frenando sono le raccomandazioni degli esperti al riguardo. Quindi da tempo ti stai chiedendo se con una VPN è possibile accedere al Dark Web in sicurezza. Sempre gli esperti in cybersicurezza hanno dato una risposta: sì, è possibile, ma occorre precisare alcune cose. Prima di tutto vediamo quale servizio è più adatto.

In questo senso non ci sono dubbi tra chi naviga in questo mondo! AtlasVPN risulta essere la migliore soluzione ad oggi disponibile. Attivala ora in offerta Black Friday per ottenere un ottimo sconto e tutte le funzionalità incluse. Grazie all’abbonamento di 2 anni ottieni l’86% di sconto e ben 6 mesi aggiuntivi gratis in regalo. Il vantaggio è che la licenza è valida per dispositivi illimitati.

Ciò vuol dire che, una volta acquistata, puoi installare la sua app multidispositivo su tutti i device che vuoi senza limiti di accesso. Contemporaneamente potrai proteggere il tuo smartphone, tablet e computer, ma anche quelli della tua famiglia. Condividendo l’account di acquisto di AtlasVPN puoi anche decidere di dividere le spese con i tuoi amici. Niente male vero? Ma ora torniamo al connubio Dark Web e VPN.

Dark Web più sicuro con una VPN

Attiva AtlasVPN sui tuoi dispositivi per aumentare privacy e sicurezza durante la navigazione online, il gaming e lo streaming. Si tratta di un valido strumento se vuoi assicurarti l’anonimato online, indispensabile quando vuoi accedere a zone “oscure” di internet. Infatti, è sconsigliato navigare nel Dark Web senza una VPN attiva. Questo perché, essendo un ambiente libero e senza regole, è facile incorrere in cracker e cybercriminali.

Questi, dalla loro, sono capaci di carpire tutti i dati degli utenti sprovveduti per finalizzare truffe, raggiri e furto di informazioni sensibili come dettagli di pagamento, indirizzi email per ricatti e molto altro ancora. Grazie ad AtlasVPN avrai un Indirizzo IP sempre differente, potrai cambiare la tua posizione virtuale e manterrai l’anonimato navigando attraverso un tunnel criptato e quindi inviolabile.

