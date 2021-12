Accedere ai siti del dark web? Basta una buona VPN

Spesso si confonde il termine deep web con dark web. Quest'ultimo è un'area di Internet costituita da più reti proxy che filtrano la navigazione.

Questa, composta da migliaia di server (detti in gergo relay) vanno a rendere difficile il tracciamento dei navigatori, visto che i dati di navigazione vengono inviati attraverso diversi server prima di giungere sul computer/smartphone locale.

In aggiunta a ciò, i dati vengono anche crittografati e, tutto ciò, rende pressoché impossibile decifrare il comportamento di un utente. Se è vero che il concetto di dark web travalica spesso i limiti della legalità, è anche vero che qui è possibile trovare siti che, sul web “tradizionale" sarebbero censurati dai governi.

Per accedere a questo mondo misterioso però, non è possibile utilizzare semplicemente un browser web. L'adozione di una VPN di qualità è praticamente d'obbligo per muoversi in totale sicurezza.

La VPN per accedere senza rischi al dark web

Ebbene sì, in questo ambito esistono anche siti che in realtà non sono dannosi o con intenti criminali ma, tutt'altro, hanno finalità molto positive. Un esempio? Il sito di ProPublica, la prima pubblicazione online che ha vinto il Pulitzer e che si batte per la libertà di parola, è presente esclusivamente sul dark web.

Riseup è un altro servizio, legato a movimenti attivisti di tutto il mondo, che propone un servizio con spirito simile al precedente. Persino la CIA ha un sito sul dark web, attraverso cui i suoi inviati in territori stranieri possono mettersi in contatto, in totale sicurezza, con tale ente.

