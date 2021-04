Accenture annuncia l'acquisizione di Openminded

L’irlandese Accenture annuncia oggi l’acquisizione della francese Openminded, società fondata nel 2008 e specializzata in soluzioni per la cybersecurity. Non è stata resa nota l’entità dell’investimento economico messo sul piatto per portare a termine con successo la trattativa.

Accenture sceglie Openminded per la sicurezza

Dal canto suo, Openminded ha 105 dipendenti (che si uniranno al team di Accenture) e alcuni clienti di rilievo come Sephora, Talan e Thales. Propone servizi che vanno dall’analisi dei rischi alle consulenze finalizzate alla conformità con le normative vigenti. Nel corso dell’anno fiscale 2020 ha fatturato 19 milioni di euro. Questo il commento di Kelly Bissell, numero uno di Accenture Security.

Mentre i cyberattacchi diventano ogni giorno sempre più complessi, costanti e costosi, le aziende devono integrare la sicurezza a differenti livelli della loro organizzazione, per assicurare la resilienza. L’acquisizione di Openminded supporta il nostro impegno rivolto a far leva sulla tecnologia e l’ingegno umano per aiutare i clienti a essere più fiduciosi e protetti contro i pericoli, in modo efficace ed esteso a tutto il loro ecosistema, oggi e in futuro.

Nelle scorse settimane, Accenture aveva annunciato un’altra acquisizione, quella di Core Compete, fornitore di soluzioni basate su intelligenza artificiale e machine learning per la gestione e l’analisi dei dati sul cloud. Dall’inizio dell’anno in poi era toccato anche a Businet System, Real Protect e Wolox.