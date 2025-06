Accesi nuovi canali sul digitale terrestre

In queste ore si sono accesi nuovi canali sulla piattaforma digitale terrestre su scala nazionale. Nello specifico, ci troviamo all’interno del PERSIDERA MUX 3. Sono due i nuovi canali ora disponibili per tutti gli utenti in Italia:

TV MODA , sintonizzabile alla LCN 828 del telecomando;

, sintonizzabile alla LCN 828 del telecomando; Class CNBC, sintonizzabile alla LCN 830 del telecomando.

Gli esperti consigliano di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per sintonizzarli nelle loro rispettive posizioni all’interno della Numerazione LCN Nazionale.

Digitale Terrestre: il PERSIDERA MUX 3 si aggiorna con 2 nuovi canali

Il PERSIDERA MUX 3 del digitale terrestre si è aggiornato includendo due nuovi canali radiotelevisivi. Ecco come si presenta adesso dopo l’aggiornamento delle frequenze dei multiplex.

MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Real Time (LCN 31)

Food Network (LCN 33)

RTL 102.5 (LCN 36)

Warner TV (LCN 37,537)

GIALLO (LCN 38)

DMAX (LCN 52)

CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)

CENTRO SERENA (LCN 144)

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)***

RADIO LIBERTA’ (LCN 252)***

GAMBERO ROSSO (LCN 257)***

RADIOFRECCIA (LCN 258,532)

BIKE (LCN 259)***

URANIA (LCN 260)***

RADIO ZETA (LCN 266,531)

AutoMoto (LCN 510)***

RTL 102.5 (LCN 736)

RADIO ZETA (LCN 737)

RADIOFRECCIA (LCN 738)

RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)***

RTL 102.5 BEST (LCN 740)***

RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)***

RTL 102.5 DISCO (LCN 742)***

RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)***

RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)***

TV Moda (LCN 828)***

Class CNBC (LCN 830)***

Guida per la lettura della nuova numerazione LCN nazionale del digitale terrestre: