Accordo tra Epic Games e Samsung su Auto Blocker

Tim Sweeney ha comunicato su X che è stato sottoscritto un accordo con Samsung, quindi Epic Games ha ritirato tutte le accuse elencate nella denuncia presentata a fine settembre 2024. Continua invece il procedimento legale contro Google.

Samsung cambia la funzionalità Auto Blocker?

La nuova denuncia è “figlia” di quella che ha portato alla condanna di Google in primo grado (il processo di appello si è svolto a febbraio, ma non ci sono aggiornamenti). Epic Games ha accusato Samsung e Google di aver cospirato per impedire l’installazione degli store di terze parti sui dispositivi Galaxy.

Secondo la software house guidata da Tim Sweeny, l’azienda di Mountain View e il produttore coreano hanno concordato l’introduzione della funzionalità Auto Blocker che impedisce l’installazione delle app da fonti diverse da Play Store e Samsung Galaxy Store. Fino a luglio 2024 doveva essere attivata dagli utenti (opt-in). Con One UI 6.1.1 è stata attivata per impostazione predefinita. Sono quindi necessari 21 step per installare le app da Epic Games Store o altri negozi digitali.

Google aveva respinto le accuse, affermando che Android permette agli utenti di installare app da terze parti (sideloading), mentre Samsung aveva dichiarato che la funzionalità è stata aggiunta solo per garantire una maggiore sicurezza.

Tim Sweeney ha annunciato che le accuse contro Samsung verranno ritirate, senza tuttavia specificare le condizioni dell’accordo. Probabilmente il produttore coreano apporterà una delle due modifiche suggerite dal CEO di Epic Games: ripristinare la modalità opt-in per Auto Blocker oppure aggiungere Epic Games Store alla whitelist. Quest’ultima opzione dovrebbe però valere per tutti gli store di terze parti.

Le novità potrebbero essere incluse nei nuovi smartphone pieghevoli che verranno annunciati domani da Samsung. Rimangono in piedi le accuse contro Google (numeri 8, 10, 12 e 14 nella nuova versione della denuncia).