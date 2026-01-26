Accordo Netflix-WBD: possibile indagine antitrust

Netflix ha modificato la sua offerta iniziale di acquisto di Warner Bros. Discovery (WBD) per convincere gli azionisti. Brendar Carr, presidente della Federal Communications Commission (FCC) degli Stati Uniti, ha evidenziato possibili problemi di concorrenza, a differenza dell’eventuale acquisizione da parte di Paramount Skydance. Greg Peters, co-CEO di Netflix, è certo della vittoria finale.

Paramount+ è molto più piccolo di Netflix

Come è noto, Netflix ha offerto 82,7 miliardi di dollari per acquisire tutti gli asset di WBD, esclusi i canali TV via cavo che verranno separati in Discovery Global entro il 30 giugno 2026. L’offerta da 108,4 miliardi di dollari di Paramount Skydance include invece anche i canali TV.

Il consiglio di amministrazione di WBD ha rifiutato due volte la proposta di Paramount, in quanto non ci sarebbero garanzie sulla transazione (bassa capitalizzazione di mercato e troppi debiti con le banche). Paramount ha quindi denunciato WBD per non aver fornito tutte le informazioni agli azionisti.

Netflix ha successivamente modificato l’offerta in “cash only” perché il valore delle sue azioni è diminuito. WDB ha ovviamente accolto favorevolmente la novità. Paramount ha invece invitato gli azionisti di WBD a votare contro.

Uno dei motivi elencati nell’ultimo comunicato stampa è stato citato anche dal presidente della FCC. La commissione regolamenta le licenze per la trasmissione TV, quindi non ha giurisdizione sull’acquisizione (che spetta alla FTC o al Dipartimento di Giustizia). Potrebbe però intervenire in caso di acquisizione da parte di Paramount (proprietaria di CBS TV) perché quest’ultima prevede di ricevere fondi da fonti straniere.

Brendar Carr ha evidenziato che l’eventuale acquisizione di WBD da parte di Netflix potrebbe causare una restrizione della concorrenza, in quanto Netflix aumenterebbe la sua posizione dominante (fino al 43% secondo Paramount) e probabilmente anche i prezzi. Non ci sarebbero invece problemi in caso di acquisizione da parte di Paramount perché la sua quota di mercato è molto più piccola.

C’è un altro punto a favore di Paramount. Il CEO è David Ellison, figlio di Larry, ottimo amico di Donald Trump che ha contribuito alla vendita di TikTok USA ad un gruppo di aziende, tra cui Oracle. Ellison padre potrebbe quindi chiedere l’intervento del governo e sollecitare l’avvio di un’indagine.