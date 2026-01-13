Paramount denuncia Warner Bros. Discovery

Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery (WBD) ha nuovamente rifiutato l’offerta da 108,4 miliardi di dollari. Paramount Skydance ha quindi presentato una denuncia al Delaware Chancery Court, in quanto ritiene che l’offerta di Netflix sia inferiore per diversi motivi. WBD afferma che la causa è infondata.

Paramount aumenterà l’offerta?

Paramount ha inviato diverse offerte in privato, ma Warner Bros. Discovery ha accettato quella di Netflix da 82,7 miliardi di dollari. L’azienda guidata da David Ellison ha quindi annunciato pubblicamente che è disposta a pagare 108,4 miliardi di dollari per l’acquisizione di tutti gli asset di WBD, inclusi i canali TV via cavo.

Nonostante la garanzia di Larry Ellison (padre di David), il consiglio di amministrazione ha respinto nuovamente l’offerta, sottolineando i rischi per gli azionisti, tra cui il finanziamento dell’eventuale acquisizione con i debiti verso le banche e la minore capitalizzazione di mercato rispetto a Netflix.

Paramount continua a ritenere la sua offerta superiore a quella di Netflix. Ieri sera, il consiglio di amministrazione di Paramount ha comunicato agli azionisti che è stata presentata una denuncia contro WBD al Delaware Chancery Court.

Secondo Paramount, WBD non ha spiegato perché l’offerta di Netflix è superiore, qual è il valore di Global Networks (lo spin-off che includerà i canali TV) e il meccanismo con il quale i debiti trasferiti da Global Networks al segmento Streaming & Studios ridurrà il corrispettivo in contanti e azioni.

La denuncia è stata presentata perché la legge del Delaware impone di fornire queste informazioni agli azionisti di WBD, affinché possano decidere quale offerta è migliore con la massima trasparenza entro il 21 gennaio. Paramount prevede inoltre di nominare i membri del consiglio di amministrazione tra gli azionisti di WBD che si opporranno all’approvazione dell’accordo con Netflix. Proporrà anche di modificare lo statuto di WBD per consentire agli azionisti di approvare lo spin-off dei canali via cavo.

Questo è il commento di WBD:

Nonostante sei settimane e altrettanti comunicati stampa, Paramount Skydance non ha ancora aumentato il prezzo o affrontato le numerose ed evidenti carenze della sua offerta. Al contrario, Paramount Skydance sta cercando di distrarre l’attenzione con una causa infondata e attacchi ad un consiglio di amministrazione che ha generato un valore per gli azionisti senza precedenti. Nonostante le molteplici opportunità, Paramount Skydance continua a proporre un’operazione che il nostro consiglio di amministrazione ha concluso all’unanimità non essere superiore all’accordo di fusione con Netflix.

WBD attende quindi un’offerta maggiore dei 108,4 miliardi di dollari, probabilmente perché è convinta di ottenere una cifra complessiva più alta combinando l’offerta di Netflix e lo spin-off di Global Networks.