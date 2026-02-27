 Warner Bros: Netflix si sfila, ora tocca a Paramount
Netflix sembra aver rinunciato ad acquisire Warner Bros Discovery: niente rilancio, superare l'offerta di Paramount non sarebbe conveniente.
Netflix sembra aver rinunciato ad acquisire Warner Bros Discovery: niente rilancio, superare l'offerta di Paramount non sarebbe conveniente.
Alla fine, forse Netflix non comprerà Warner Bros. Discovery. Sembrava cosa fatta, invece l’azione di disturbo di Paramount sta avendo l’effetto sperato. Il colosso dello streaming non presenterà un’offerta più alta per chiudere l’acquisizione. I due co-CEO (Ted Sarandos e Greg Peters) lo hanno comunicato ufficialmente agli investitori.

Netflix rinuncia all’acquisizione di Warner Bros

La reazione sul mercato azionario è stata immediata, con il titolo NFLX che ha guadagnato quasi il 10% in poche ore. Quello di WBD ha invece perso circa il 2%.

Crediamo che saremmo stati dei validi custodi dei marchi iconici della Warner Bros e che il nostro accordo avrebbe rafforzato l’industria dell’intrattenimento e preservato e creato più posti di lavoro nel settore della produzione negli Stati Uniti. Questa transazione è però sempre stata un’opzione bella da avere al giusto prezzo, non un must have a qualsiasi prezzo.

Una dichiarazione che ha il suono di una rinuncia. Oppure una presa di posizione strategica, per vedere come deciderà di muoversi Paramount, chiamata ora a mantenere la promessa di acquisizione al prezzo di 31 dollari ad azione, superiore rispetto ai 27,75 dollari proposti da Netflix.

Ora tocca a Paramount mantenere l’impegno

Sul tavolo non ci sono però solo decine di miliardi di dollari, ma anche una visione. Quello stesso board di Warner Bros. Discovery che fino a un attimo fa indicava in Netflix il partner perfetto per prosperare, ora afferma che l’eventuale fusione con Paramount creerà un valore enorme.

Fonte: Netflix

Pubblicato il 27 feb 2026

