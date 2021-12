Aceele HUB USB-C 11 in 11: tutta la connettività in un accessorio

Ormai un buon HUB USB-C è un accessorio indispensabile, soprattutto per i professionisti che sfruttano i più moderni e compatti ultrabook o MacBook. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta su uno dei più completi, l’Aceele USB-C HUB 11 in 1 proposto da Amazon a soli 45 euro. Si tratta, però, di un’offerta a tempo di cui non possiamo garantire la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Aceele HUB USB-C 11 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, seppur in questo caso gode di una realizzazione magistrale. Troviamo, infatti, una scocca monoblocco realizzata completamente in lega di alluminio per agevolare la dissipazione del calore. È presente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery, che consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB. In questo modo sarà possibile ricaricare sia il PC che eventuali dispositivi mobili collegati. Le uscite video, invece, sono ben due: la prima HDMI e la seconda VGA. Queste consentono di collegare, in mirroring o in estensione, due monitor aggiuntivi con una risoluzione massima di 4K.

Le porte USB Type-A ammontano a quattro, di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Potrai collegare periferiche di archiviazione esterne godendo di un bandwidth di 5Gbps per trasferire i file, mentre le altre due porte sono perfette per il collegamento di mouse o tastiere, ad esempio. Ottima la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le massime prestazioni di rete attraverso il collegamento via cavo. Presente l’immancabile lettore di schede a doppio slot in grado di leggere e/o scrivere contemporaneamente due memory card. Chiude la dotazione un jack combinato da 3,5mm per il collegamento di cuffie/altoparlanti e microfono. In sostanza, un accessorio a dir poco completo indispensabile da avere sempre nella borsa o zaino del computer.

Grazie ad uno sconto del 15%, l’Aceele HUB USB-C 11 in 1 è disponibile su Amazon a soli 45,89 euro.