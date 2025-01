ACEMAGIC V1: coupon -100€ sul Mini PC con Intel N150 e W11

ACEMAGIC V1 in doppio sconto su Amazon è l’affare di oggi che ti consente di mettere sulla tua scrivania un ottimo Mini PC a un prezzo davvero conveniente. È merito del coupon da attivare che taglia la spesa portandola al suo minimo storico. Diamo uno sguardo ai punti di forza del comparso software e di quello hardware: si tratta a tutti gli effetti di un computer desktop in miniatura, dalle dimensioni estremamente compatte.

Mini PC: il coupon sconto per ACEMAGIC V1

C’è il sistema operativo Windows 11 Pro, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, mentre per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N150 con chip Intel UHD Graphics;

16 GB di RAM DDR4;

SSD da 512 GB per l’archiviazione (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet;

due USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite video HDMI 2.0 e DisplayPort 1.4 con supporto alla risoluzione 4K.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 100 euro che si aggiunge alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce: per ottenerlo non devi far altro che attivare il coupon dedicato. In questo modo, puoi mettere sulla tua scrivania ACEMAGIC V1 al prezzo finale di soli 199 euro, un vero affare considerando le sue caratteristiche.

Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, il manuale d’uso, un cavo HDMI e la staffa per l’eventuale montaggio dietro al monitor (con le viti necessarie). La disponibilità è immediata e il Mini PC è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, per il massimo dell’affidabilità. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita.