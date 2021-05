Acer annuncia notebook ConceptD e SpatialLabs

Acer ha annunciato quattro nuovi notebook della serie dedicata ai creatori di contenuti. Si tratta dei ConceptD 5, ConceptD 7 Ezel, ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel, tutti con processori Intel di undicesima generazione e schede video NVIDIA. Il produttore taiwanese ha svelato inoltre un prototipo di notebook ConceptD con schermo SpatialLabs che permette di vedere immagini 3D senza occhiali.

Acer ConceptD 5, ConceptD 7 Ezel, ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel

Il ConceptD 5 ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione 3K (3072×1920 pixel), gamma colore DCI-P3 100% e certificazione PANTONE. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core serie H, fino a 64 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e schede video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3060. La versione Pro integra invece una RTX A3000 o A5000. Presenti inoltre due porte USB Type-C, slot microSD e uscita HDMI 2.1. Sarà in vendita da luglio a partire da 2.199 euro.

Il ConceptD 7 Ezel è un convertibile con schermo 4K da 15,6 pollici (certificazione PANTONE e gamma colore Adobe RGB 100%). La particolare cerniera permette di scegliere varie posizione per il display e sfruttare la stilo in dotazione. Altre specifiche sono: processori Intel Core serie H, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB e schede video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3080. La versione Pro è disponibile anche con processore Xeon W-11955M e schede video RTX A5000 o A3000. Sarà in vendita da ottobre a partire da 2.699 euro.

I ConceptD 3 e ConceptD 3 Ezel (notebook tradizionale e convertibile) condividono le stesse specifiche: schermo da 14 pollici (1920×1080 pixel), processori Intel Core serie H, SSD PCIe e scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 3050 Ti. Le corrispondenti versioni Pro integrano processori Intel Core i7 e scheda video NVIDIA T1200. Saranno in vendita da settembre. I prezzi partono da 1.299 euro (ConceptD 3) e 1.499 euro (ConceptD 3 Ezel).

Acer ha infine presentato un prototipo di notebook ConceptD che consente di vedere immagini in tre dimensioni senza occhiali. Nella cornice superiore dello schermo ci sono due fotocamere che tracciano la posizione della testa e degli occhi, mentre il display con risoluzione UHD nasconde lenti lenticolari a cristalli liquidi. Il sistema genera così una vista 3D stereoscopica.

L'esperienza 3D viene automaticamente attivata quando l'utente avvia un'applicazione nello SpatialLabs Experience Center: SpatialLabs Model Viewer, SpatialLabs Go, SpatialLabs Player e PiStage for Maya. Acer non ha comunicato il prezzo, ma sarà certamente superiore a 3.000 euro.