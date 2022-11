Acer Aspire 5 è il laptop più venduto su Amazon: oggi risparmi 250€

Oggi è il tuo giorno fortunato. Se stavi cercando un notebook veloce, pratico e funzionale, ma da non spendere molto, ecco il prodotto giusto che fa per te. Si chiama Acer Aspire 5 ed è il laptop più venduto su Amazon. Ci sarà una ragione? Sì, il suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acquistalo adesso a soli 499 euro, invece di 749 euro. Grazie a questa super offerta risparmi esattamente 250 euro. Tra l’altro, con Cofidis, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero direttamente al check out prima della conferma dell’ordine.

Grazie al suo potente processore Intel Core i5 di 11a generazione e la scheda grafica Intel Iris Xe hai proprio tutto ciò che ti serve da un buon notebook. Dotato di 8GB di RAM, la sua memoria è espandibile fino a 20GB. Una buona notizia che strizza l’occhio alla longevità di questo prodotto.

Acer Aspire 5 è in super offerta su Amazon: questo è il momento giusto per acquistarlo

È esattamente questo il momento ideale per acquistare l’ottimo Acer Aspire 5. Su Amazon lo trovi in super offerta a soli 499 euro, invece di 749 euro. Pazzesco vero? Tra l’altro puoi acquistarlo subito e pagarlo un po’ alla volta grazie a Cofidis che, direttamente al check out, dividerà l’importo in comode rate a tasso zero.

Dotato di una memoria SSD da 512GB, si accende velocemente e ti permette di installare tutte le applicazioni e i giochi che vuoi. Il suo display da 15,6 pollici garantisce un’ottima usabilità sia per il lavoro che per lo svago, assicurando una perfetta portabilità grazie anche alla sua leggerezza e al design sottile. Mettilo nel carrello a soli 499 euro, invece di 749 euro, prima che termini l’offerta.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.