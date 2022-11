Acer: bug permette di disattivare Secure Boot

Il ricercatore Martin Smolar di ESET ha scoperto una grave vulnerabilità in alcuni notebook Acer che può essere sfruttata per disattivare la funzionalità Secure Boot. Il produttore taiwanese ha prontamente rilasciato una nuova versione del BIOS che risolve il problema di sicurezza nei modelli interessati. Gli utenti devono quindi installare l’aggiornamento al più presto.

Secure Boot è la funzionalità di UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) che impedisce il caricamento di bootkit o rootkit all’avio del sistema operativo. Sono quindi chiari i pericoli derivanti da eventuali vulnerabilità. Il ricercatore Martin Smolar di ESET ha scoperto un bug, identificato con CVE-2022-4020, nel driver HQSwSmiDxe DXE che verifica la presenza della variabile NVRAM “BootOrderSecureBootDisable”.

In addition to #Lenovo vulnerabilities we disclosed earlier this month, we discovered another similar vulnerability in #Acer laptops. Same as in Lenovo case, it allows deactivating UEFI Secure Boot by creating NVRAM variable directly from OS. @smolar_mhttps://t.co/zsDjKGIAjQ 1/3

— ESET research (@ESETresearch) November 28, 2022