Acer Predator Helios Neo: nuovi notebook per gamer

Acer ha annunciato tre nuovi notebook della serie Predator Helios Neo che integrano i recenti processori Intel Core Ultra 200HX Plus. Sono ovviamente gaming laptop, come confermato dalle altre specifiche di fascia alta. Gli utenti europei potranno acquistarli a partire dal mese di giugno. I prezzi non sono stai comunicati, ma si prevedono cifre superiori a 2.000 euro.

Acer Predator Helios Neo: specifiche complete

I tre notebook della serie Predator Helios Neo condividono lo stesso design, l’elevata qualità costruttiva e le tecnologie che permettono di offrire sempre le massime prestazioni durante le sessioni di gioco, in particolare il sistema di raffreddamento con ventole AeroBlade 3D, heat pipe e pasta termica a metallo liquido.

Gli Acer Predator Helios Neo 16/16S AI condividono le stesse specifiche. L’unica differenza è rappresentata dallo spessore massimo (26,75 millimetri per Neo 16 e 18,9 millimetri per Neo 16S). Entrambi hanno uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), refresh rate di 165/240 Hz e supporto HDR.

Queste sono le altre specifiche: processori Intel Ultra 9 processor 290HX Plus ​o Core Ultra 7 processor 270HX Plus, fino a 64 GB di RAM DDR5, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e Gigabit Ethernet, altoparlanti stereo, webcam full HD, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, tre porte USB-A, due porte USB-C e batteria da 92 Wh.

Il Predator Helios Neo 18 AI ha uno schermo OLED da 18 pollici con risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel) e refresh rate di 240 Hz. Integra i processori Intel Ultra 9 processor 290HX Plus ​o Core Ultra 7 processor 270HX Plus, fino a 64 GB di RAM DDR5, scheda video NVIDIA fino alla GeForce RTX 5080 e SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB.

Queste sono le altre specifiche: connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 e Gigabit Ethernet, altoparlanti stereo, webcam full HD, tastiera retroilluminata, jack audio, uscita HDMI 2.1, card reader microSD, tre porte USB-A, due porte USB-C e batteria da 92 Wh. Su tutti i notebook è installato Windows 11 Home.

