Intel Core Ultra 200HX Plus: processori per il mobile gaming

Dopo le versioni desktop della serie Core Ultra 200S Plus, Intel ha annunciato due nuovi processori mobile della serie Core Ultra 200HK Plus. In maniera analoga sono stati apportati alcuni miglioramenti all’architettura Arrow Lake per offrire un incremento prestazionale durante il gaming e l’uso di software professionali. Diversi produttori integreranno i chip nei loro notebook.

Dettagli sui nuovi Core Ultra 200HX Plus

Anche se non indicato da Intel nel comunicato stampa, le ottimizzazioni introdotte per l’architettura potrebbero essere evidenziato con il nome Arrow Lake Refresh. I nuovi processori sono Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus.

Il Core Ultra 9 290HX Plus integra una CPU a 24 core (8 performance core e 16 efficiency core) con frequenza massima di 5,5 GHz, una GPU Intel Graphics e una NPU con prestazioni massime di 13 TOPS (quindi non sufficienti per i Copilot+ PC). Il Core Ultra 9 270HX Plus integra invece una CPU a 20 core (8 performance core e 12 efficiency core) con frequenza massima di 5,3 GHz, una GPU Intel Graphics e una NPU con prestazioni massime di 13 TOPS.

I due nuovi processori hanno quindi le stesse specifiche dei Core Ultra 9 285HX e Core Ultra 7 265HX annunciati al CES 2025 di Las Vegas, ma offrono prestazioni gaming superiori. Intel afferma che il Core Ultra 9 290HX Plus è in media fino all’8% più veloce del Core Ultra 9 285HX, mentre il Core Ultra 7 270HX Plus è in media fino al 62% più veloce del Core i9-12900HX (non è chiaro perché non è stato fatto il confronto con il Core Ultra 7 265HX).

L’incremento di prestazioni è dovuto principalmente alla maggiore velocità del collegamento tra i controller di CPU e memoria (+900 MHz) che riduce anche la latenza. Un’altra novità è il Binary Optimization Tool, una tecnologia di ottimizzazione che incrementa le IPC (istruzioni per ciclo di clock). I chip supportano la connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e Thunderbolt 5.

Gli utenti troveranno i Core Ultra 9 290HX Plus e Core Ultra 7 270HX Plus nei notebook di Acer, ASUS, Colorful, Dell, HP, Lenovo, MAINGEAR, Mechrevo, MSI, Origin, Puget e Razer.