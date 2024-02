Acer Swift Edge 16 e Go 14: Ryzen AI e tasto Copilot

Acer ha annunciato due nuovi notebook di fascia medio-alta con schermi OLED e processori AMD della serie Ryzen 8040. Swift Edge 16 e Swift Go 14 supportano varie funzionalità IA grazie a Ryzen AI. La NPU (Neural Processing Unit) viene sfruttata anche da Microsoft Copilot, attivabile tramite il tasto dedicato.

Acer Swift Edge 16 e Go 14: specifiche e prezzi

Acer Swift Edge 16 ha uno schermo OLED da 16 pollici con risoluzione 3.2K (3200×2000 pixel), refresh rate di 120 Hz e certificazione Display HDR True Black 500. Il produttore taiwanese offre configurazioni con processori AMD Ryzen 7 8840U e Ryzen 5 8640U che integrano la GPU Radeon 780M e 760M.

La dotazione hardware comprende inoltre fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, webcam a 1440p, connettività Wi-Fi 7/6E, uscita HDMI 2.1, quattro porte USB (due Type-A e due Type-C), slot per microSD e batteria da 54 Wh. Il telaio è in lega di alluminio e magnesio. Sarà in vendita da aprile al prezzo base di 1.249,00 euro.

Acer Swift Go 14 ha invece uno schermo OLED o IPS da 14 pollici con risoluzione 2880×1800, 2240×1400 o 1920×1200 pixel (touch) e refresh rate di 90 Hz. La dotazione hardware comprende inoltre i processori AMD Ryzen 9 8945HS, Ryzen 7 8845HS e Ryzen 5 8645HS, fino a 32 GB di RAM LPDDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 2 TB, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, webcam a 1440p, due porte USB Type-C, uscita HDMI 2.1, slot per microSD e batteria da 50 o 65 Wh. Sarà in vendita da aprile al prezzo base di 949,00 euro.

La NPU integrata nei processori AMD, denominata AI Engine, viene sfruttata dalle funzionalità PurifiedVoice (rimuove il rumore di fondo durante le videochiamate) e PurifiedView (sfoca lo sfondo e corregge la poisione degli occhi durante le videochiamate). LiveArt utilizza invece l’IA per l’editing delle immagini.