 Acquisizione Manus da parte di Meta bloccata in Cina
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Acquisizione Manus da parte di Meta bloccata in Cina

La Cina ha bloccato l'acquisizione di Manus da parte di Meta, in quanto le leggi locali vietano esportazione di tecnologie AI e investimenti stranieri.
Acquisizione Manus da parte di Meta bloccata in Cina
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La Cina ha bloccato l'acquisizione di Manus da parte di Meta, in quanto le leggi locali vietano esportazione di tecnologie AI e investimenti stranieri.
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La National Development and Reform Commission ha ordinato la cancellazione dell’accordo per la violazione delle leggi e dei regolamenti locali. La Cina ha dunque bloccato l’acquisizione di Manus da parte di Meta, annunciata a fine dicembre 2025. La decisione era molto probabile dopo l’estensione dell’indagine a fine gennaio. Non ci sono al momento commenti ufficiali delle due aziende.

Cosa succederà adesso?

La somma investita da Meta ammonta a circa 2 miliardi di dollari (non confermata). In seguito all’acquisizione, il team di Manus verrà assunto da Meta e svilupperà agenti AI per WhatsApp, Instagram e Facebook. Nel frattempo sono stati annunciati Manus Agents per Telegram e Manus My Computer per Windows e macOS.

L’indagine avviata all’inizio del 2026 riguardava diversi aspetti: esportazione e trasferimento di tecnologie, flussi valutari transfrontalieri, contabilità fiscale e investimenti all’estero. Per esportare tecnologie AI è necessario ottenere una specifica licenza, in quanto interessa la sicurezza nazionale. Sono inoltre vietati gli investimenti di aziende straniere.

Manus è stata fondata in Cina, ma nel 2025 la sede è stata spostata a Singapore dopo un round di finanziamento ricevuti da società statunitensi. Ai due co-fondatori (Xiao Hong e Ji Yichao) è stato vietato di lasciare la Cina durante l’indagine. Ora la National Development and Reform Commission ha stabilito la violazione delle leggi e dei regolamenti locali, quindi l’acquisizione è stata bloccata.

Non è chiaro come Meta intenda annullare l’accordo. I dipendenti di Manus sono già al servizio dell’azienda di Menlo Park negli uffici a Singapore, il capitale è stato trasferito e i dirigenti della startup si sono uniti al team di intelligenza artificiale di Meta (Superintelligence Labs). Gli investitori esistenti, tra cui Tencent Holdings, ZhenFund e Hongshan, hanno già ricevuto la loro percentuale.

Meta ha dichiarato che l’acquisizione è conforme alle leggi vigenti, quindi si aspetta una risoluzione dell’indagine, senza fornire ulteriori dettagli. Maggiori informazioni dovrebbero arrivare nei prossimi giorni.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 27 apr 2026

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