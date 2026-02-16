Meta annuncia Manus Agents per Telegram

Manus annuncia il primo prodotto dopo l’acquisizione da parte di Meta. Si chiama Agents e permette di sfruttare l’agente AI per eseguire varie azioni all’interno delle app di messaggistica. Inizialmente è presente il supporto per Telegram. In futuro verranno aggiunti altri servizi.

Come funziona Manus Agents per Telegram

Manus sottolinea che esistono già agenti AI personali per le app di messaggistica, ma la configurazione è complessa e quindi difficili da utilizzare per la maggioranza delle persone (il riferimento è probabilmente a OpenClaw, il cui sviluppatore è stato assunto da OpenAI, concorrente di Meta). La procedura per usare Manus Agents è piuttosto semplice.

L’utente deve aprire la scheda Agents (la seconda in alto a sinistra) nell’interfaccia di Manus e cliccare sul pulsante in basso per collegare l’account Telegram. Deve essere effettuata la scansione del codice QR mostrato sullo schermo del computer con la fotocamera dello smartphone. A questo punto è possibile scambiare messaggi con l’agente AI da Telegram.

Sono disponibili tutte le funzionalità di Manus, tra cui capacità di ragionamento e attività multi-passo. Gli utenti possono effettuare richieste per ricerca o elaborazione dati direttamente nella chat. L’agente AI può trascrivere i messaggi vocali, modificare immagini e analizzare documenti.

È possibile impostare la personalità dell’agente AI e quindi il modo in cui deve rispondere (ad esempio conciso, strutturato o conversazionale). L’utente può inoltre scegliere due modelli: Manus 1.6 Lite per compiti semplici (più veloce) o Manus 1.6 Max per compiti complessi (più lento), anche con una singola richiesta.

L’agente AI può accedere solo ai messaggi che vengono inviati direttamente a lui nella chat privata. Non può vedere, leggere o interagire con altre conversazioni, gruppi o contatti. Manus Agents è disponibile per tutti i piani di abbonamento (a partire da 20 dollari/mese).

Un co-fondatore dell’azienda ha comunicato le novità in arrivo nei prossimi 30 giorni, tra cui il supporto per WhatsApp, LINE, Slack e Discord, la possibilità di creare agenti specializzati da inserire nelle chat di gruppo e le app per Windows/macOS che consentiranno a Manus di gestire il computer.