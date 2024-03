Acquista iPhone 15 Pro 128GB a 170€ in meno su Amazon

Oltre allo smartphone Android Motorola edge 30 Neo in offerta su Amazon, in queste ore puoi anche acquistare gli ultimi dispositivi mobili della Mela a un prezzo speciale. Che tu ci creda o no, iPhone 15 Pro è molto vicino al prezzo più basso di sempre sul portale di e-commerce di Andy Jassy: ora lo puoi acquistare a 1.069 euro, risparmiando ben 170 euro!

iPhone 15 Pro è imperdibile a questo prezzo

Lo smartphone top di gamma del gigante di Cupertino, lanciato a settembre 2023, è tutt’oggi uno dei modelli più desiderati da chi vuole addentrarsi nel mondo Apple a partire dalla telefonia. Con il suo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici dotato di tecnologia ProMotion per il refresh rate massimo di 120Hz, garantisce sempre colori vividi, altissima fluidità e un’esperienza visiva mozzafiato tra film, serie TV e video da ogni piattaforma.

Dotato di scocca robusta e vetro Ceramic Shield, iPhone 15 Pro custodisce al suo interno il chip proprietario ad alta efficienza A17 Pro, sempre pronto a garantire performance da urlo. Il sistema di fotocamere a tre sensori con lente principale da 48 MP e teleobiettivo 3x non delude mai, mentre il nuovo connettore USB-C ti permette di sfruttare altri cavi anche non proprietari per trasferire file o caricare il dispositivo.

Acquistandolo ora pagherai solo 1.069 euro al posto dei 1.239 euro di listino, con minimo storico più basso di appena 40 euro. La consegna è gratuita ed effettuata da Amazon, mentre il pagamento può essere completato in 5 rate senza interessi.