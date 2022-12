Acquista Microsoft SQL Server Standard 2019 e risparmia 2.724 €

Acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019 è la scelta ideale per chi gestisce uno o più database aziendali su un server centralizzato. Con questo software l’accesso ai database diventa molto più ordinato ed è possibile beneficiare di funzioni aggiuntive in grado di aumentare sensibilmente la produttività di ogni dipartimento o settore dell’azienda.

Il suo costo di certo non è indifferente per il budget aziendale, ma nella guida che segue vediamo come è possibile acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019 e risparmiare oltre 2.000 € sulla spesa finale, rivolgendosi ad un store online di licenze genuine e garantite come Mr Key Shop.

La migliore offerta Microsoft SQL Server Standard 2019 di oggi

A cosa serve Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server è un DBMS relazionale pensato per gestire database di qualsiasi dimensione all’interno di un server aziendale. La piattaforma offerta da SQL Server gestisce diversi linguaggi di sviluppo, può lavorare con diversi tipi di dati, può essere installato su molti sistemi operativi (inclusi gli ambienti Linux per le aziende) e supporta diversi ambienti di elaborazione.

SQL Server può essere eseguito sia su server locale sia sui server cloud, adattandosi a qualsiasi realtà business e a qualsiasi tipo di infrastruttura, offrendo una gestione dei database fluida e dinamica sia per le aziende di piccole dimensioni sia per le aziende che operano a livello internazionale e necessitano di coerenza tra i vari database presenti in ogni dipartimento.

Quanto costa Microsoft SQL server Standard 2019?

Per acquistare Microsoft SQL server Standard 2019 per core è necessario sborsare oltre 3.000 €, una somma che può incidere sul budget di ogni azienda e che può spingere a compromettere la gestione dei database, visto che spesso la scelta ricade su alternative economiche meno sicure o poco efficaci.

Il panorama dei rivenditori di software online è vasto e dietro alle licenze software a basso costo possono nascondersi prodotti non funzionanti o peggio ancora truffe finalizzate al furto dei dati o alla manomissione degli hardware per estorcere denaro.

Per fortuna è possibile ottenere SQL Server in azienda contenendo i costi senza rinunciare alla sicurezza, ottenendo una licenza perpetua, genuina e garantita, risparmiando oltre 2.000 € sul costo iniziale: ciò è possibile grazie a Mr Key Shop, un rivenditore online di licenze digitali molto noto e apprezzato, con anni d’esperienza alle spalle nel settore e con recensioni ottime da parte dei clienti, come facilmente verificabile sul sito TrustPilot, dove Mr Key Shop si distingue per il punteggio pari a 4,9 su 5,0, che lo posiziona primo tra i rivenditori di software.

È rilevante sottolineare, a maggior ragione in ambito aziendale e professionale, che la vendita di licenze ricondizionate e l’acquisto di software online sono assolutamente legali, come stabilito da numerose sentenze della Corte di Giustizia e degli altri organi competenti.

Tutte le funzionalità Microsoft SQL server Standard 2019

Microsoft SQL Server Standard 2019 ha tutto l’occorrente per la gestione dei database a livello aziendale:

Big Data Cluster : questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per gestire e visualizzare i dati presenti nei vari database, rendendo più facile l’accesso e l’organizzazione dei dati.

: questa funzione utilizza l’intelligenza artificiale per gestire e visualizzare i dati presenti nei vari database, rendendo più facile l’accesso e l’organizzazione dei dati. PolyBase : funzionalità pensata per gestire anche i database provenienti da Oracle e quelli in formato MongoDB e Terradata, velocizzando l’integrazione di nuovi database usati su piattaforme diverse.

: funzionalità pensata per gestire anche i database provenienti da Oracle e quelli in formato MongoDB e Terradata, velocizzando l’integrazione di nuovi database usati su piattaforme diverse. Ottimizzazioni T-SQL : le richieste T-SQL, già presenti in SQL Server 2016, sono ora potenziate per gestire una moltitudine d’accessi contemporaneamente, senza appesantire il server.

: le richieste T-SQL, già presenti in SQL Server 2016, sono ora potenziate per gestire una moltitudine d’accessi contemporaneamente, senza appesantire il server. Database in memoria : il database principale viene caricato nella memoria RAM all’avvio, così da poter beneficiare da subito di prestazioni e scalabilità mai viste prima in un gestore dedicato.

: il database principale viene caricato nella memoria RAM all’avvio, così da poter beneficiare da subito di prestazioni e scalabilità mai viste prima in un gestore dedicato. Integrazione codice Java: ora è possibile seguire codice Java direttamente sul server SQL senza dover utilizzare altri programmi o piattaforme di esecuzione dedicate.

Oltre a queste funzioni segnaliamo anche l‘Intelligent Performance, la Last Query Plan Statistics, la Lightweight Query Profiling Infrastructure (LWP) e la funzione ADR (per il recupero veloce dei database).

Dove acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019

Per risparmiare sui costi di licenza per Microsoft SQL Server Standard 2019 è possibile rivolgersi ad uno store affidabile come Mr Key Shop, che dispone di licenze standard e di licenze 2-core ad un prezzo decisamente più sostenibile per il budget aziendale. La consegna è immediata e ecologica: le licenze software vengono spedite tramite email subito dopo l’acquisto, insieme alle istruzioni chiare per scaricare, installare e attivare il software e ai contatti del cliente che fornisce assistenza gratuita e in italiano, pronto a risolvere ogni eventuale problematica. Il digital delivery permette di azzerare i tempi di attesa, i costi di spedizione e al tempo stesso le emissioni nocive e l’inquinamento da imballaggi causato dal trasporto fisico delle merci.

Oltre alle licenze per SQL Server 2019, su Mr Key Shop sono disponibili molti altri software con sconti anche oltre il 70%. È possibile acquistare Windows Server 2022 e gli altri prodotti Windows Server, ma non solo: si va dai Sistemi Operativi Windows (ad esempio è possibile acquistare Windows 11 oppure acquistare Windows 10 a prezzo scontato) ai pacchetti Microsoft Office, dagli antivirus alle licenze per le VPN, passando per i software della categoria Backup e Ripristino. Sfruttando gli sconti presenti su Mr Key Shop è possibile portare in azienda software legale e sicuro, risparmiando notevolmente sul prezzo di listino e godendo delle necessarie garanzie e del supporto fornito dal servizio clienti cui ci si può rivolgere anche prima di un acquisto: se ad esempio non vi è chiara la differenza tra Windows 10 e 11, il personale di Mr Key Shop saprà guidarvi nella scelta.

Acquistare licenza SQL Server

Per acquistare Microsoft SQL Server Standard 2019, basta accedere alla pagina del prodotto, scegliere il numero di licenze da acquistare e cliccare su Aggiungi al carrello.

Nella finestra di conferma che si aprirà premiamo su Vai alla Cassa, premiamo nuovamente su Vai alla Cassa o utilizziamo uno dei tasti rapidi (Amazon Pay o PayPal Checkout) presenti per concludere velocemente l’ordine. Dopo aver fatto l’accesso con il proprio account Mr Key Shop, inseriamo o confermiamo l’indirizzo di posta elettronica (fondamentale per ricevere la licenza e le istruzioni per il download) e scegliamo uno dei metodi di pagamento supportati da Mr Key Shop (tutti sicuri e tracciati) per terminare l’ordine: è possibile scegliere tra Amazon Pay, PayPal, carta di credito, carta di debito, Postepay, Google Wallet e Apple Pay.

Download, installazione e attivazione di Microsoft SQL Server Standard 2019

A pagamento avvenuto non dovremo attendere molto: in pochi minuti riceveremo una conferma dell’acquisto sull’email indicata durante la transazione, con allegato il link per scaricare Microsoft SQL Server 2019, accompagnato dalla fattura, dalle istruzioni per scaricare, installare e per attivare facilmente la copia personale di SQL Server, oltre che dai contatti dell’assistenza tecnica.

Le licenze acquistate su Mr Key Shop sono riconosciute immediatamente dal sistema d’attivazione di SQL Server e vi permetteranno di utilizzare il programma senza vincoli di tempo (le licenze sono perpetue) e con il supporto a tutti gli aggiornamenti rilasciati da Microsoft.

Licenze CAL per SQL Server standard 2019

Esattamente come abbiamo visto parlando di Windows Server 2022 anche con SQL Server 2019 è necessario acquistare le licenze CAL per garantire l’accesso ai database ad ogni utente o ad ogni postazione attiva. Prima di procedere con l’acquisto è necessario quindi analizzare le dimensioni della rete e calcolare quanti utenti accederanno al database e quante saranno le postazioni di lavoro, per acquistare il giusto numero di licenze CAL per SQL Server.

Una complicazione che può essere superata acquistando Microsoft SQL Server Standard 2019/2 core, che permette di installare il programma su due server distinti e garantisce accesso illimitato a qualsiasi dispositivo o utente connesso al server principale.

Se siete interessati alle licenze CAL, tra i prodotti per Windows Server su Mr Key Shopsono disponibili sia le licenze CAL e sia le licenze RDS CAL.