Acquistare Windows 10 Professional con uno sconto di 110€

Acquistare Windows 10 Professional con oltre 100 euro di sconto è cosa possibile: l’importante è sapere come muoversi. La selva delle offerte online è infatti ampia e variegata: variano le modalità di acquisto, la durata della licenza e molti altri dettagli. Sia per un uso personale, sia quando l’utilizzo è professionale e aziendale, oltre a “come” è fondamentale scegliere con consapevolezza “dove” acquistare. Occorre assicurarsi non soltanto che si siano mettendo le mani su di una licenza funzionante, ma anche che la stessa sia genuina e legale a pieno titolo. Le normative in tal senso sono chiare, ma non sempre i fornitori che si trovano online esplicitano in modo trasparente le proprie condizioni di vendita.

Insomma, risparmiare è possibile, purché non si cerchino prezzi stracciati dietro i quali si potrebbero nascondere insidie. Un prezzo inferiore a 15 euro per la licenza di un sistema operativo, tanto per intendersi, dovrebbe far trillare un campanello d’allarme: oltre una certa soglia di sconto è inevitabile incontrare licenze la cui storia non può essere completamente smarcata da un qualche zona d’ombra. L’affidabilità della fonte è dunque garanzia di buon funzionamento e di durata: leggere le recensioni, per valutare l’affidabilità di uno store e la qualità delle licenze, è il modo ideale per orientarsi e scegliere.

Optare per le offerte di Mr Key Shop è una scelta motivata anzitutto dalle recensioni raccolte negli anni su Trustpilot: un voto medio pari a 4,9 su 5, su un totale di oltre 2000 review, significa affidabilità e garanzia e posiziona questo sito al primo posto tra i rivenditori di software. Da qui si parte.

Quanto costa acquistare Windows 10?

Dove trovare le migliori offerte per Windows 10 e dove acquistare il Product Key di Windows 10 sono dunque due interrogativi che vanno pilotati verso una risposta certa. La migliore delle opportunità, quella proposta da Mr Key Shop, prevede tre semplici passaggi in successione:

Acquistare una licenza Windows 10 Installare Windows 10 Attivare Windows 10

Acquistare Windows 10 su Mr Key Shop con un risparmio che supera addirittura i 100 euro su una singola licenza durevole a vita, è semplice. Una volta acquistata la licenza – a partire da 34,99€ nel momento in cui scriviamo – si riceve in pochi minuti la chiave di attivazione con il link per scaricare una copia di Windows 10 ufficiale e le istruzioni per l’installazione. Attivare Windows 10 è l’ultimo passaggio da eseguire per rendere operativa la propria postazione e iniziare a lavorare, studiare, giocare, produrre o quant’altro.

Occorre ricordare come il download di Windows 10 sia gratuito, ma la sua mancata attivazione rende impossibili gli aggiornamenti periodici. Ciò rende la postazione estremamente fragile e pericolosa al cospetto delle molteplici minacce di sicurezza che potrebbero insidiarne l’integrità ed i contenuti.

Le licenze Mr Key Shop (azienda con sede a Londra, ma con servizio di assistenza gratuita anche in lingua italiana) sono totalmente conformi alla legge secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 3 luglio 2012 (c-128/11) legittimante la vendita di software ricondizionati. “Il diritto esclusivo di distribuire la copia del programma“, spiega l’azienda, “si esaurisce con la prima vendita“. La Corte afferma inoltre che “il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione si applica non solo quando le copie del software sono vendute su supporti dati, ma anche quando sono distribuite tramite download dal sito web della società“.

Un commercio totalmente nel solco della normativa, insomma, purché il tutto venga eseguito con massima trasparenza e tracciabilità delle licenze, di cui il venditore si fa garante: Mr Key Shop opera in questo ambito ormai da 18 anni conta oltre 350 mila clienti soddisfatti e garantisce sconti fino all’80% rispetto al prezzo originario dei software disponibili. L’offerta non si limita infatti a Windows 10 o a qualche soluzione per acquistare Office (per PC e Mac), alle VPN, agli antivirus ed alla galassia Server: un catalogo ampio e in continuo aggiornamento.

I metodi di pagamento sicuri e tracciati e la garanzia “soddisfatti o rimborsati” garantiscono, oltre all’affidabilità del fornitore, anche sicurezza e tranquillità in fase di acquisto.

Windows: quale versione?

Sul catalogo Mr Key Shop sono disponibili tutte le versioni del sistema operativo di Redmond a partire dalla numero 7. Windows 7 e Windows 8 possono essere acquistati per necessità specifiche e per dispositivi più datati, ma il consiglio è ovviamente quello di saltare direttamente a Windows 10 o Windows 11. Il motivo è semplice: mentre l’upgrade da Windows 7/8 alle nuove versioni non è più possibile, il possesso di una release successiva permette di accedere alla nuova generazione del sistema operativo e di poter quindi fruire di tutti i vantaggi relativi. Una volta verificata la piena compatibilità dell’hardware rispetto ai requisiti minimi e acquistata una Windows 10 Product Key da Mr Key Shop, ad esempio, è possibile effettuare un upgrade gratuito a Windows 11 (a patto di mantenere la stessa versione) per passare all’ultima release del sistema operativo di Redmond.

La scelta tra la versione Home e la versione Professional, inoltre, dipende dal tipo di fruizione che se ne intende fare. Nella maggior parte dei casi la versione Home è assolutamente soddisfacente, ma per utilizzi particolari (risorse condivise, reti, crittografia) la versione Pro mette a disposizione alcuni “plus” imprescindibili soprattutto per le realtà aziendali: protezione del dispositivo con BitLocker, Microsoft Store dedicato, Provisioning dinamico, supporto alle Active Directory e altro ancora. Chi possiede una versione Home ed intende passare ad una versione Pro ha la possibilità di acquistare l’upgrade a Windows 10 Professional: anche in questo caso il risparmio supera i 100 euro.

Acquistare Windows 10 Home significa quindi dotarsi di una macchina pienamente compatibile con la quasi totalità dei software attualmente in distribuzione: acquistare Office 2021, ad esempio, consentirà di lavorare sfruttando al massimo le risorse; installare uno dei migliori antivirus disponibili su Mr Key Shop – tutti perfettamente compatibili – permetterà di mantenere al sicuro il PC e tutti i dati al suo interno. Installare e attivare Windows 10 significa assicurarsi un sistema operativo aggiornato e ulteriormente aggiornabile, significa lavorare in sicurezza e, soprattutto, avere un ponte disponibile in qualsiasi momento per passare gratuitamente a Windows 11. In alternativa si può direttamente acquistare Windows 11 e godere di una installazione immediata senza passaggi intermedi, aprendosi così una finestra su Windows 12, il futuro prossimo del sistema.