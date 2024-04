Acquista myPOS Pro: offerta limitata a 199 euro

Nel settore commerciale odierno, dove la velocità e l’efficienza sono essenziali per il successo, è necessario possedere un POS innovativo e versatile. myPOS Pro è il dispositivo portatile di ultima generazione su cui fare affidamento. Progettato per soddisfare le esigenze delle imprese moderne, offre praticità, efficienza e affidabilità. Grazie all’offerta limitata, puoi adesso acquistarlo a 199 euro.

myPOS Pro: un concentrato di tecnologia in offerta limitata

myPOS Pro è compatibile con il sistema operativo Android, quindi le transazioni sono rapide e senza intoppi. Inoltre, la sua capacità di accettare una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui contactless, chip&PIN, a striscia magnetica e QR, fa di questo dispositivo la scelta migliore per ogni dimensione di attività commerciale.

Attraverso l’AppMarket integrata, potrai accedere a una vasta gamma di applicazioni aziendali che ti aiuteranno a gestire le tue vendite, monitorare le tue scorte e fidelizzare i tuoi clienti.

myPOS Pro ha in dotazione una stampante termica integrata che consente di emettere ricevute immediatamente dopo ogni transazione. Potrai personalizzare le tue ricevute con il logo della tua azienda e un messaggio di ringraziamento.

La portabilità e la connettività del dispositivo ti offrono la libertà di gestire le tue vendite ovunque tu sia. Che tu sia al mercato, in un evento o semplicemente in viaggio, potrai accettare pagamenti con la massima facilità. myPOS Pro vanta anche una struttura dei costi trasparente e conveniente, con una commissione per transazione dell’1.20% + 0.05 euro.

Approfitta di questa offerta limitata e fai alzare il livello della tua attività commerciale con myPOS Pro. Ordina il tuo terminale oggi stesso a soli 199,00 euro e inizia a godere di tutti i vantaggi che questo dispositivo innovativo ha da offrire.