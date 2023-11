Acquista su eBay Xiaomi Smart Band 8: costa meno di 40€ con questo COUPON

Oltre al doppio sconto su Xiaomi Redmi Note 12 5G proposto su eBay grazie a un coupon esclusivo, nella stessa piattaforma è possibile utilizzare il medesimo codice promozionale per risparmiare su una vasta gamma di altri prodotti di elettronica e informatica. Restando proprio nel mondo del marchio cinese, ti proponiamo quindi Xiaomi Smart Band 8, una smartband economica che, con il codice in questione, scende sotto i 40 euro. Come puoi lasciartela sfuggire?

Cosa offre Xiaomi Smart Band 8?

La nuova Xiaomi Smart Band 8 si presenta con un piccolo pannello AMOLED da 1,62 pollici dal refresh rate fissato a 60 Hz, per un picco di luminosità fino a 600 nit cosicché risulti più immediato vedere i dati di interesse anche sotto al sole. L’esperienza estremamente fluida viene accompagnata per di più dalla regolazione automatica della luminosità: in questo modo non farai la minima fatica per leggere l’ora, i dati sullo stress o osservare le varie informazioni sulla tua salute.

Difatti, se sei uno sportivo con questa smartband puoi analizzare le tue sessioni di allenamento o di gara grazie al supporto a oltre 150 modalità fitness. A questa feature si aggiungono quindi il monitoraggio del sonno e dello stress, oltre al controllo della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Insomma, sei protetto 24 ore su 24, tutta la settimana!

Infine, la peculiarità del device è la possibilità di personalizzarlo come preferisci sia cambiando i cinturini con le versioni inedite riprogettate, sia selezionando il quadrante che preferisci tra le centinaia di alternative disponibili.

Il prezzo? Di base il rivenditore italiano partner di eBay lo propone a 43,90 euro ma, con il codice sconto NOVEDAYS, puoi risparmiare 6,59 euro e spendere in tutto 37,31 euro, con consegna gratuita anche in due giorni.

