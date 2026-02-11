Acquistando una eSIM Saily da 10GB+ ottieni il 5% di sconto con coupon

Viaggia senza pensieri grazie alle eSIM Saily che ti permettono di rimanere connesso a internet alla migliore velocità disponibile e senza roaming a prezzi super convenienti. Acquistando un piano da 10GB o più, oggi ottieni il 5% di sconto immediato inserendo il codice SNOW5 nell’apposita sezione durante la conferma dell’ordine.

Questa non è l’unica offerta attiva in queste ore. Infatti, se acquisti un piano dati per il Brasile da 10GB o più ottieni il 15% di sconto immediato inserendo il codice RIO15 nell’apposita sezione dedicata ai coupon promozionali. Un risparmio incredibile per il tuo viaggio tutto brasiliano. Davvero niente male vero? Allora non perdere altro tempo! Si tratta di un’occasione pazzesca.

Le eSIM Saily offrono una copertura dati in oltre 200 destinazioni e quando arrivi a destinazione hai Giga istantanei per navigare e rimanere connesso. Potrai scegliere piani da 1GB fino a dati illimitati. Avere Giga illimitati è una sorprendente novità che ha posizionato Saily tra le migliori soluzioni per internet senza roaming quando viaggi all’estero.

eSIM Saily: non solo connessione dati senza roaming

Le eSIM Saily non sono solo connessione dati senza roaming. Infatti, oltre ai Giga inclusi nel piano che hai acquistato, ottieni una sicurezza aggiuntiva per una connessione internet sempre protetta e ottimizzata oltre che affidabile. Scegli la tua destinazione adesso e scopri cosa hai in aggiunta:

Protezione Web : avrai una sicurezza integrata che ti protegge dai pericoli del web bloccando siti dannosi, limitando i tracker online e navigando più velocemente;

: avrai una sicurezza integrata che ti protegge dai pericoli del web bloccando siti dannosi, limitando i tracker online e navigando più velocemente; Blocco degli annunci : avrai una navigazione senza distrazioni per goderti maggiore velocità all’apertura delle pagine e un risparmio sul consumo dei dati mobili;

: avrai una navigazione senza distrazioni per goderti maggiore velocità all’apertura delle pagine e un risparmio sul consumo dei dati mobili; Posizione virtuale: avrai la possibilità di cambiare posizione virtuale scegliendo tra oltre 115 posizioni per navigare in modo privato e accedere ai tuoi contenuti preferiti senza confini.