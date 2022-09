Acquisti e vendi Solana con Coinbase

Network su blockchain layer 1, Solana mira a fornire un’interessante piattaforma infrastrutturale con un elevato numero di transazioni al secondo e un basso costo per transazione.

La rete è nata in un momento in cui Ethereum era in difficoltà e mira ad affermarsi come alternativa affidabile, almeno stando al parere degli esperti.

L’obiettivo di Solana è la scalabilità. In effetti, il sistema mira a servire un numero maggiore di transazioni al secondo nel lungo termine, cioè anche con una crescita esponenziale del numero di utenti e di servizi.

Rispetto a Ethereum, il sistema mira a essere più veloce, più sostenibile e più economico a lungo termine, sempre in layer 1. La scalabilità viene ottenuta attraverso un sistema di consenso abbastanza innovativo.

La comunità di Solana, pur non essendo così rumorosa come altre, è strettamente legata al progetto ed è in qualche modo organizzata intorno ai nodi più importanti del mondo delle criptovalute, come DeFi, NFT e persino servizi avanzati di marketplace.

In un periodo in cui c’è molta concorrenza e molto denaro, il fatto che Solana sia sopravvissuto alla grande crisi del 2022 senza perdite o fallimenti di protocolli interni la dice lunga sulla sua stabilità finanziaria. E questo non accade spesso in un mercato che ha subito una serie di battute d’arresto inaspettate.

Ma dove investire sulla piattaforma infrastrutturale di Solana? Con l’exchange di criptovalute Coinbase.

Coinbase è il posto più semplice per acquistare e vendere Solana. Basta soltanto entrare qui e cliccare su “Registrazione” per iniziare subito.

Con l’exchange si può investire in Solana lentamente nel tempo, programmando gli acquisti giornalieri, settimanali e mensili.

Oltre che su Solana, è possibile investire in altre criptovalute, come Bitcoin, Ethereum e Cardano. L’app Coinbase è disponibile sia sui dispositivi Android che iOS.

