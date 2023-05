Acquisto MyPOS Pro senza spese di spedizione: approfitta ora

Sono disponibili numerosi POS, che vanno dai più costosi ai più convenienti, da quelli di base a quelli ricchi di funzionalità, a volte venduti senza spese di spedizione.

La domanda è: quale POS è il più potente? Uno dei migliori è myPOS Pro, una meraviglia tecnologica ideale per i commercianti che cercano un terminale all’avanguardia con numerosi vantaggi.

Con un pagamento una tantum di 249 euro, puoi acquistare myPOS Pro senza incorrere in ulteriori spese dopo il primo pagamento.

Non ci sono canoni mensili o annuali, ma solo una commissione dell’1,20%+0,05 euro per transazione. Inoltre, puoi approfittare dell’attuale offerta a tempo limitato e avvalerti della spedizione gratuita.

MyPOS Pro, senza spese di spedizione e non solo

myPOS Pro è un terminale POS intelligente in grado di elaborare facilmente tutti i metodi di pagamento, inclusi i pagamenti contactless, Chip&PIN, banda magnetica e QR.

La sua caratteristica principale è il sistema operativo Android 10, che garantisce prestazioni ottimali e transazioni rapide.

Inoltre, l’AppMarket integrato ti assicura di avere sempre accesso alle applicazioni aziendali più adatte alle tue esigenze.

Con la sua stampante termica di fascia alta, myPOS Pro ha la capacità di elaborare e stampare rapidamente gli ordini, assicurando che ogni transazione sia completata in modo efficiente.

Inoltre, consente la configurazione dello scontrino personalizzato con il logo dell’azienda, il tutto comodamente dal terminale POS.

La soluzione di pagamento myPOS Pro è lo strumento all-in-one perfetto per le aziende. Le sue dimensioni compatte e la portabilità lo rendono facile da portare con te ovunque tu vada, mentre il suo schermo multi-touch HD da 5,5 pollici offre un’interfaccia chiara e intuitiva.

Non appena il tuo conto aziendale è stato verificato, puoi iniziare subito ad accettare pagamenti.

Questo vale sia per le transazioni in negozio che online e include il credito istantaneo. Per acquistare il POS, clicca sul link qui sotto:

Come detto in precedenza, il POS ti verrà consegnato a casa senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.