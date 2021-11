Action Cam 4k a poco più di 20€: se questo non è un affare

Acquistare un Action Cam non significa dover effettuare un grosso acquisto, soprattutto grazie alle numerose varianti presenti sul mercato. Tra queste non posso non citarti la Jadfezy che ha centinaia di recensioni positive e ti viene a costare veramente una sciocchezza. La doppia promozione su Amazon, infatti, ti concede ti portartela a casa con soli 27,54€ ma ricordati di attivare il coupon per avere questo prezzo o non sarà possibile.

Con le spedizioni Prime garantite la ricevi praticamente in un giorno lavorativo. Da pensare c'è ben poco: affrettati!

Action Cam: di cosa è capace questo gioiellino

Questa action cam che ti sto presentando oggi è veramente eccezionale. Nonostante il suo prezzo riduttivo ti mette a disposizione tutto quello di cui hai bisogno per immortalare le tue avventure senza limiti.

La lente montata ha una risoluzione Full HD 1080 pixel con cui nessun dettaglio viene ignorato. Ovviamente è totalmente impermeabile grazie al suo case in materiali di ottima qualità. Non avere timore a portarla con te in acqua perché non si farà niente, l'importante è non superare i 30 metri di profondità.

In confezione trovi finanche due batterie che ti consentono di raggiungere un'autonomia più che esaustiva. Non mancano all'appello una miriade di accessori con cui la agganci praticamente a tutto, persino allo skateboard!

Insomma, cosa stai aspettando? Acquista subito questa Action Cam su Amazon a soli 27,54€. La ordini e la ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni Prime. Se non sei abbonato ti svelo un trucchetto: opta per le consegne presso i punti di ritiro e non dovrai pagare neanche un euro in più per riceverla.