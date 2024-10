Ad ottobre Internxt costa l'80% in meno: ecco perchè è un affare

Internxt, noto per le sue soluzioni di archiviazione cloud sicura e decentralizzata, sta offrendo uno sconto dell’80% sui suoi piani Premium per tutto il mese di ottobre. Questa promozione rappresenta una grande occasione per chi desidera migliorare la gestione dei propri file in modo sicuro e affidabile. Per approfittarne basta cliccare sul sito di Internxt e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.

Cosa rende Internxt speciale

In un’epoca in cui la digitalizzazione è sempre più pervasiva, proteggere i dati personali e professionali è diventato essenziale. Utilizzare un servizio cloud affidabile permette di archiviare documenti, immagini e video senza occupare spazio sui dispositivi, e di accedervi comodamente ovunque ci si trovi.

Ciò che rende Internxt particolarmente interessante è il suo approccio innovativo alla sicurezza e alla gestione dei file. Grazie alla crittografia end-to-end, i dati vengono protetti già al momento del caricamento, rendendoli inaccessibili a terze parti. Inoltre, la sua architettura decentralizzata distribuisce i file in più luoghi, riducendo drasticamente i rischi legati a violazioni o perdite.

Un altro punto di forza è la trasparenza del servizio, dato che la piattaforma è completamente open-source, permettendo a chiunque di verificare il codice e garantire la conformità agli standard di sicurezza.

Approfittare dello sconto attuale permette di ottenere uno spazio di archiviazione cloud di alta qualità a un prezzo ridotto. Ad esempio, il piano annuale da 10 TB è ora disponibile a 60€ invece di 299,99€. Per accedere a questa offerta speciale, è sufficiente visitare il sito di Internxt e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze.