Adattatore Android Auto wireless ultra conveniente con lo sconto Amazon (-31%)

Vuoi liberarti dei cavi ingombranti per utilizzare Android Auto in macchina? Nessun problema perché l’occasione migliore arriva oggi su Amazon grazie a questo adattatore che ti permetterà di rendere Android Auto wireless a soli 37,99 euro invece del prezzo mediano di 54,99. Un vero e proprio must-have per una guida più comoda e sicura.

Come funziona l’adattatore che rende Android Auto wireless

L’adattatore funziona in maniera davvero semplicissima: basta avviare la tua auto, inserire l’adattatore nella porta USB, attivare WiFi e Bluetooth sul tuo telefono Android, effettuare l’associazione e goderti finalmente Android Auto wireless.

Da quel momento in avanti tutte le volte che salirai in macchina e accenderai il sistema di infotainment, l’adattatore si collegherà automaticamente al tuo smartphone dandoti accesso immediato alle comodissime funzioni di Android Auto: chiamate, navigatore satellitare, musica e altro ancora.

Il design sottile e portatile lo rende facile da inserire e utilizzare: potrai in pratica “nasconderlo” per dimenticarti della tua esistenza, sapendo però che c’è pronto a darti la comodità di usare Android Auto senza il fastidioso cavo da collegare al telefono.

Dalla connessione stabile e rapida, è un oggetto che non può mancare nella tua auto: aggiungilo al carrello e, approfittando dello sconto Amazon, pagalo soltanto 37,99 euro invece di 54,99.