Adattatore per collegare i dischi interni via USB in pochi secondi

Se sei alla ricerca di un metodo veloce, efficace ed economico per collegare gli hard disk o SSD interni, senza smontare il PC, abbiamo la soluzione per te. Si tratta dell’adattatore SATA to USB Ugreen, un accessorio indispensabile per velocizzare il trasferimento dati.

Adattatore SATA III to USB 3.0 Ugreen: caratteristiche tecniche

Si tratta nella sostanza di uno strumento estremamente semplice nella composizione e nell’utilizzo. Un piccolo box con connettore SATA da collegare direttamente al disco. A questo punto non dovrete far altro che inserire il cavo USB 3.0 nell’apposita porta del PC ed il gioco è fatto. In questo modo è possibile collegare qualsiasi disco, da 3,5 e 2,5 pollici in maniera semplice e veloce, senza la necessità di una porta SATA dedicata. Il dispositivo, infatti, è plug and play e non necessita quindi di driver o software di terze parti, basta semplicemente collegarlo. Naturalmente rispetta le specifiche SATA III in modo da coprire i 6Gbps di banda passante. La modalità UASP inoltre concede velocità di lettura e scrittura rispettivamente superiori del 70% e 40% rispetto alla tradizionale USB 3.0.

Ovviamente entrambi gli standard sono retrocompatibili, e nulla vieta di collegare un disco SATA II, piuttosto che connettere l’adattatore ad una porta USB 2.0. Naturalmente le prestazioni massime si ottengono con la porta USB 3.0, ma rimane comunque importante la possibilità di collegare dischi più datati. Pensiamo ad esempio a quelle circostanze in cui vogliamo recuperare i dati di un vecchio PC ormai non più funzionante. Insomma, qualsiasi sia l’occasione in cui tu voglia utilizzarlo, l’adattatore di Ugreen è un accessorio utile e versatile. Da non trascurare, infine, il LED di stato e la modalità di risparmio energetico. Il primo indica lo stato di funzionamento o di trasferimento del disco. La seconda invece manda in standby il disco, se non utilizzato, entro 3 minuti. Questo permette non solo di evitare inutili sprechi di energia, ma salvaguarda anche la salute del disco impedendogli di girare a vuoto.

Grazie ad un piccolo sconto del 6%, l’adattatore può essere acquistato su Amazon a soli 23,49 euro.